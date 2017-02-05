به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از سایت پلیس استان فارس، بامداد امروز لاستیک یک دستگاه خودرو پیکان که در مسیر بلوار شهید چمران شیراز در حال حرکت بود، بر اثر پرتاب و انفجار یک ترقه اکلیل سرنج، منفجر شد.
سرهنگ یوسف ملکزاده افزود: پرتاب ترقه از سوی افرادی ناشناس و با هدف تفریح انجام شده بود که همزمانی انفجار آن با عبور یکدستگاه خودرو، موجب ترکیدگی لاستیک این خودرو شد.
او با بیان اینکه خسارت ناشی از این حادثه مالی و جزئی بوده است، گفت: بهدنبال این حادثه که علاوه بر ترکیدن لاستیک یک خودرو، شکستن شیشههای یکی از منازل اطراف هم شد، عوامل چک و خنثی سازی پلیس در محل حاضر شده و بررسیهای لازم را انجام دادند.
رئیس پلیس شیراز با اشاره به نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال، به خانوادهها در خصوص مراقبت از فرزندانشان هشدار داد و تاکید کرد: پلیس با سودجویان و افرادی که از وسایل و مواد غیر استاندارد و خطرناک منفجره استفاده یا اقدام به عرضه و خرید و فروش آن میکنند برخورد خواهد کرد.
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