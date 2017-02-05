۳ پروژه عمرانی و خدماتی در لنگرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر یکشنبه با مهرداد لاهوتی نماینده، سید رضا جواد پور فرماندار لنگرود و جمعی از روسای دستگاههای اجرایی، سه پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها در حوزه مسکن محرومان و طرحهای اشتغالزایی در راستای اقتصاد مقاومتی با مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
افتتاح پنج واحد مسکن محرومان با زیربنای هر واحد ۵۰ مترمربع، افتتاح کارگاه شیرینیپزی در دیوشل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها با اعتبار ۲۰ میلیون تومان با اشتغالزایی برای دو نفر و افتتاح کارگاه خیاطی شامل پنج دستگاه چرخخیاطی در محیط ۳۰ مترمربع و اشتغالزایی برای چهار نفر و تسهیلات ۳۰ میلیون تومان ازجمله پروژههای افتتاحی در این روز در شهرستان لنگرود بود.
همچنین دیدار با خانواده سردار شهید صنایع مقدم از دیگر برنامههای شهرستان لنگرود در ششمین روز از دهه مبارک فجر بود.
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