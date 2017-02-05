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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

المیادین اعلام کرد؛

کشته شدن ۱۹ شهروند عراقی بر اثر حملات داعش به کرانه چپ موصل

کشته شدن ۱۹ شهروند عراقی بر اثر حملات داعش به کرانه چپ موصل

بر اثر حملات جنگنده های عراقی به مناطقی در شرق موصل حدود ۲۰ شهروند عراقی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تروریست های داعش برای جبران شکست های خود در شهر موصل از مردم انتقام می گیرند.

در همین راستا، ۱۲ شهروند عراقی بر اثر حملات خمپاره ای تکفیری های داعش به منطقه «سومر» در شرق موصل جان خود را از دست دادند.

همچنین پهپادهای داعش مناطق «السکر» و «النبی یونس» را در کرانه چپ (شرق) موصل هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۹ شهروند عراقی شد.

از سوی دیگر یک منبع نظامی عراق که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که ۱۳۵ عنصر تروریستی داعش در کرانه چپ موصل در میان مردم و شهروندان نفوذ کرده اند.

گفتنی است، طی هفته های اخیر نیروهای امنیتی عراق موفق شدند شرق موصل را به صورت کامل از چنگ تروریست های داعش آزاد کنند و در حال حاضر برای آغاز عملیات آزادسازی غرب موصل آماده می شوند.

کد مطلب 3897972

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