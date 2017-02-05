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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

محمدحسن انصاریفرد:

پرسپولیس دو نقطه ضعف دارد/ باید برای لیگ قهرمانان آسیا فکری کرد

پرسپولیس دو نقطه ضعف دارد/ باید برای لیگ قهرمانان آسیا فکری کرد

پیشکسوت پرسپولیس گفت: با اضافه شدن سروش رفیعی پرسپولیس کمبودی برای بازیسازی احساس نمی‌کند و حتی اگر مسلمان هم نباشد این تیم خلاء بازیساز ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاریفرد بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل تراکتورسازی گفت: هنوز هم باید گفت پرسپولیس در یکی دو پست با کمبود بازیکن مواجه است. به خصوص برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا. این تیم در خط میانی تنها یک هافبک دفاعی خیلی خوب مثل کامیابی‌نیا دارد که اگر او نباشد هیچ بازیکن دیگری نمی تواند جای خالی‌اش را پر کند.

مدیرعامل سابق سرخ پوشان ادامه داد: این نقطه ضعف در قلب خط دفاعی هم به چشم می خورد. هر یک از مدافعان میانی پرسپولیس اگر امکان حضور در یک بازی را نداشته باشند، بازیکنی که به صورت تخصصی در این پست بازی کند وجود ندارد.

انصاریفرد بیان داشت: البته این درست که بعضا حسین ماهینی به پست دفاع وسط می آید و در این پست بازی می کند، اما او ذاتا یک مدافع میانی نیست و در بازی های مهم نمی تواند مثل یک مدافع میانی تخصصی کارایی داشته باشد و ممکن است پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا از این حیث آسیب ببیند.

کد مطلب 3897975

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