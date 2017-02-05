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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

علی اکبر طاهری:

تاج گفت مصاحبه های کی روش طنز است/باید به پیشرفت تیم ملی کمک کنیم

تاج گفت مصاحبه های کی روش طنز است/باید به پیشرفت تیم ملی کمک کنیم

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: همه باید در خدمت فوتبال و پیشرفت تیم ملی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری پس از پیروزی سه بر صفر پرسپولیس برابر تراکتورسازی تبریز در هفته بیستم لیگ برتر گفت: بازی خوبی را از نظر فنی شاهد بودیم و همه از دیدن این مسابقه لذت بردند. پرسپولیس مستحق سه امتیاز این مسابقه بود. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

وی در رابطه با توهین هواداران پرسپولیس به تراکتوری ها افزود: من جایی نشسته بودم که صدای توهین ها را نمی شنیدم اما به هواداران مان اعلام کردم توهین نکنند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه تا چه زمانی قرار است مصاحبه های سرمربی تیم ملی علیه تیم پرسپولیس ادامه پیدا کند، تصریح کرد: من در این باره با آقای تاج صحبت اساسی کردم و طی صحبتی که با ایشان انجام دادم می گفت کی روش صحبت هایش را به صورت طنز مطرح کرده است. به هر حال همه باید در خدمت فوتبال و تیم ملی باشیم.

کد مطلب 3897978

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