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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان عنوان کرد:

افتتاح یک مجتمع خدماتی رفاهی عرضه سوخت در منطقه همدان

افتتاح یک مجتمع خدماتی رفاهی عرضه سوخت در منطقه همدان

کبودراهنگ - مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان از افتتاح یک مجتمع خدماتی رفاهی عرضه سوخت در منطقه همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز دهه فجر مجتمع خدماتی رفاهی عرضه فرآورده‌های نفتی بنزین و نفتگاز در ناحیه کبودراهنگ، با هدف خدمت رسانی مطلوب تر به هموطنان افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان در مراسم بهره برداری از این پروژه گفت: این جایگاه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و زیربنای ۱۱۵۰ متر مربع احداث شده و هزینه عملیات اجرایی این طرح با احتساب هزینه خرید زمین در مجموع، به رقمی افزون بر ۲۵ میلیارد ریال رسیده است.

امین روستایی از وجود ۴ باب مخزن ۴۵ هزار لیتری برای فرآورده‌های نفتی بنزین و نفتگاز در این جایگاه خبر داد و افزود: این جایگاه دارای ۲سکوی بنزین و ۲ سکوی نفتگاز مجهز به ۴ تلمبه دو نازله بنزین و ۴ تلمبه تک نازله نفتگاز از نوع گیلبارکو است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان اضافه کرد: این جایگاه در مسیر رزن به همدان قرار گرفته و در مجموع برای ۲۵ نفر شغل مستقیم فراهم شده است.

وی عنوان کرد: فاز اول این جایگاه با هدف عرضه سوخت بنزین و گازوئیل راه اندازی و در آینده ای نزدیک عرضه سوخت پاک CNG نیز در دستور کار قرار دارد که با فراهم شدن زیرساخت ها این اقدام نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 3897984

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