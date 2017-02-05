افتتاح یک مجتمع خدماتی رفاهی عرضه سوخت در منطقه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز دهه فجر مجتمع خدماتی رفاهی عرضه فرآورده‌های نفتی بنزین و نفتگاز در ناحیه کبودراهنگ، با هدف خدمت رسانی مطلوب تر به هموطنان افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان در مراسم بهره برداری از این پروژه گفت: این جایگاه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و زیربنای ۱۱۵۰ متر مربع احداث شده و هزینه عملیات اجرایی این طرح با احتساب هزینه خرید زمین در مجموع، به رقمی افزون بر ۲۵ میلیارد ریال رسیده است.

امین روستایی از وجود ۴ باب مخزن ۴۵ هزار لیتری برای فرآورده‌های نفتی بنزین و نفتگاز در این جایگاه خبر داد و افزود: این جایگاه دارای ۲سکوی بنزین و ۲ سکوی نفتگاز مجهز به ۴ تلمبه دو نازله بنزین و ۴ تلمبه تک نازله نفتگاز از نوع گیلبارکو است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان اضافه کرد: این جایگاه در مسیر رزن به همدان قرار گرفته و در مجموع برای ۲۵ نفر شغل مستقیم فراهم شده است.

وی عنوان کرد: فاز اول این جایگاه با هدف عرضه سوخت بنزین و گازوئیل راه اندازی و در آینده ای نزدیک عرضه سوخت پاک CNG نیز در دستور کار قرار دارد که با فراهم شدن زیرساخت ها این اقدام نیز انجام خواهد شد.