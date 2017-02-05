۸۵۰۰ تن آسفالت در خیابان های مرزن آباد بکارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ردایی عصر یکشنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژه نهضت آسفالت در مرزنآباد اظهار کرد: با توجه به اینکه مرزنآباد چند سال است درگیر گازرسانی است، معابر وضعیت نابسامانی داشت و به همین دلیل این طرح در شورا طرحی و به تصویب رسید.
وی بابیان اینکه نهضت آسفالت همکاری بین شورا و دولت است، افزود: در این طرح ۸ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت به کار رفت، ۵۰۰ تن قیر از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و ۲۰۰ تن از طرف وزارت کشور تأمین شد که این مقدار تاکنون سابقه نداشته است.
شهردار مرزنآباد بابیان اینکه گازرسانی بهسرعت ادامه دارد، تصریح کرد: باتجربهای که از شهرهای دیگر داشتیم، بهسرعت نخالههای باقیمانده را جمع کردیم تا مشکلات بعدی به وجود نیاید.
این مسئول ادامه داد: تنها بخش باقیمانده، آسفالت خیابان اصلی به طول ۳۰ کیلومتر است که در نظر داریم همراه با جاده کندوان انجام شود.
ردایی با تأکید بر گردشگری بودن مرزنآباد ادامه داد: مرزنآباد باید بهصورت ملی دیده شود چون خدمات ملی ارائه میکند.
شهردار چالوس در پایان بابیان اینکه المان مرکز شهر با مسابقهای طراحی شد و آماده اجرا است، گفت: کمربندی مرزنآباد هم آماده است، چهار بانده شدن مرزن تا مجلار نیز بهزودی انجام میشود.
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