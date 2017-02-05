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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

شهردار مرزن آباد:

۸۵۰۰ تن آسفالت در خیابان های مرزن آباد بکارگیری شد

۸۵۰۰ تن آسفالت در خیابان های مرزن آباد بکارگیری شد

چالوس - شهردار مرزن آباد گفت: هشت هزار و ۵۰۰ تن آسفالت در راستای نهضت آسفالت در خیابان های شهر بکارگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ردایی عصر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه نهضت آسفالت در مرزن‌آباد اظهار کرد: با توجه به اینکه مرزن‌آباد چند سال است درگیر گازرسانی است، معابر وضعیت نابسامانی داشت و به همین دلیل این طرح در شورا طرحی و به تصویب رسید.

وی بابیان اینکه نهضت آسفالت همکاری بین شورا و دولت است، افزود: در این طرح ۸ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت به کار رفت، ۵۰۰ تن قیر از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و ۲۰۰ تن از طرف وزارت کشور تأمین شد که این مقدار تاکنون سابقه نداشته است.

شهردار مرزن‌آباد بابیان اینکه گازرسانی به‌سرعت ادامه دارد، تصریح کرد: باتجربه‌ای که از شهرهای دیگر داشتیم، به‌سرعت نخاله‌های باقیمانده را جمع کردیم تا مشکلات بعدی به وجود نیاید.

این مسئول ادامه داد: تنها بخش باقیمانده، آسفالت خیابان اصلی به طول ۳۰ کیلومتر است که در نظر داریم همراه با جاده کندوان انجام شود.

ردایی با تأکید بر گردشگری بودن مرزن‌آباد ادامه داد: مرزن‌آباد باید به‌صورت ملی دیده شود چون خدمات ملی ارائه می‌کند.

شهردار چالوس در پایان بابیان اینکه المان مرکز شهر با مسابقه‌ای طراحی شد و آماده اجرا است، گفت: کمربندی مرزن‌آباد هم آماده است، چهار بانده شدن مرزن تا مجلار نیز به‌زودی انجام می‌شود.

کد مطلب 3897985

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