رضا میرزایی مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید صدور حکم انتصابش گفت: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان روز سه شنبه ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش رضا میرزایی فوق لیسانس منابع آب زیرزمینی و دانشجوی دکتری در این رشته است.

وی مسئولیت هایی چون مدیریت امور آب شهرستان های کوهدشت و پلدختر، مدیریت بهره برداری و توزیع آب استان لرستان، مشاور اجرایی مدیرعامل و مدیریت گنجینه آب استان لرستان را در پرونده کاری خود دارد.

علی امید سیفی مدیرعامل قبلی شرکت آب منطقه ای استان لرستان بوده است.