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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۴

مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای لرستان منصوب شد

مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای لرستان منصوب شد

خرم آباد- رضا میرزایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای استان لرستان منصوب شد.

رضا میرزایی مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید صدور حکم انتصابش گفت: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان روز سه شنبه ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش رضا میرزایی فوق لیسانس منابع آب زیرزمینی و دانشجوی دکتری در این رشته است.

وی مسئولیت هایی چون مدیریت امور آب شهرستان های کوهدشت و پلدختر، مدیریت بهره برداری و توزیع آب استان لرستان، مشاور اجرایی مدیرعامل و مدیریت گنجینه آب استان لرستان را در پرونده کاری خود دارد.

علی امید سیفی مدیرعامل قبلی شرکت آب منطقه ای استان لرستان بوده است.

کد مطلب 3897988

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