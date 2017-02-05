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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد مازندران مطرح کرد:

فعالیت ۶۰۰ سازمان مردم نهاد در مازندران/ لزوم انتشار کتاب جیبی

فعالیت ۶۰۰ سازمان مردم نهاد در مازندران/ لزوم انتشار کتاب جیبی

ساری- مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد در مازندران از فعالیت ۶۰۰ سازمان مردم‌نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاح عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران، در جمع خبرنگاران، ضمن ابراز رضایت از برگزاری این نمایشگاه، اظهار کرد: همه کسانی که در  بخش های مختلف حوزه کتاب و کتابخوانی همچون، نوشتن کتاب، چاپ، فروش و خرید و مطالعه فعال هستند کاری مقدس و  ستودنی انجام می دهند.

مسئول سازمانهای مردم نهاد استان مازندران، تصریح کرد: اگر خواندن تمرین و تکرار شود همه ما به سمت خوشبختی حرکت می کنیم،  به سمت خوشبختی حرکت می کنیم زیرا بسیاری از معضلات به خاطر نداشتن و ناآگاهی به وجود می آید بر این اساس همه باید مطالعه و دانایی محوری را  در تقویم روزانه خود قرار دهیم.

فلاح ، ادامه داد: جامعه  با مجهز شدن به سلاح دانایی به سمت نشاط و شادابی خواهد رفت ، لذا ناشران و نویسندگان بایستی با در نظر گرفتن شرایط زمان و نوع مخاطب اقدام به نشر و چاپ کتب های جیبی کنندتا کتاب یک یار همراه و همیشگی برای  عموم مردم باشد.

وی ابراز داشت: برای پرورش انسانهای سالم ، امانتدار باید آگاهی و دانایی نهادینه شود لذا برای این امر استفاده از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد ضروری است.

مسئول سازمانهای مردم نهاد استان مازندران، در ادامه گفت: در مازندران حدود ۶۰۰ سازمان مردم نهاد در حال فعالیت هستند و امیدواریم با ظرفیت خوبی که در این بخش داریم و بهر گیری از آن، آمار تخلفات ، شمار زندانیان و بیمارستانها کاهش یابد.

فلاح اضافه کرد: اگر فعالیت سازمانهای عام المنفعه افزایش یابد  و مردم هر روزه در کارهای خیر مشارکت کنند بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از رسانه های استان، گفت: رسانه های سهم زیادی در جامعه مدنی دارند در عین حال بایستی ضمن بازتاب خبرهای استان نقدهای سالم  و سازنده را هم انعکاس دهند.

کد مطلب 3897989

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