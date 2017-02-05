نقض حریم هوایی یمن توسط هواپیمای جاسوسی آمریکا/ هلاکت ۳ سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نبرد نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با متجاوزان و مزدوران سعودی با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، ۳ نظامی سعودی در موقعیت المخروق در نجران واقع در جنوب عربستان توسط نیروهای یمنی به هلاکت رسیدند.

پادگان نظامی عطار متعلق به سعودی ها در جیزان واقع در جنوب عربستان توسط نیروهای یمنی هدف موشک های کاتیوشا قرار گرفت.

نیروهای یمنی همچنین ادوات و تجهیزات سعودی ها را در موقعیت الفریضه و مرکز نظامی الجمایل واقع در جیزان و مناطقی در غرب تعز منهدم کردند.

یک منبع نظامی یمن که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد هواپیماهای جاسوسی آمریکا با پرواز بر فراز تعدادی از مناطق استان الحدیده در غرب یمن، حریم هوایی این کشور را نقض کردند.

این در حالی است که «عبدالباری عطوان» سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم در گزارشی تحلیل کرده بود که ۴ بالگرد آمریکایی اخیرا منطقه ای را در حومه شهر البیضاء یمن هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۴۰ نفر شد و اکثر آنها زن و کودک بودند. آمریکا این اقدام را به عنوان یک پیام دوستانه برای ائتلاف سعودی ها انجام داد که از حمایت ریاض از سوی واشنگتن حکایت دارد.