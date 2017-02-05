به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رادمنش ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این همایش متشکل از کمیته های مختلف است که مسئولیت یکی از کمیته ها بر عهده استان یزد است و استان‌های قزوین، کرمانشاه و فارس نیز با استان یزد همکاری و مشارکت می کنند.

وی افزود: این جشنواره به لحاظ اهمیت مبحث هویت برای کودکان این مرز و بوم در بخش‌های هویت اسلامی، هویت ایرانی و هویت متجددانه برگزار می شود.

رادمنش مباحث حائز اهمیت در زمینه هویت اسلامی را حیات طیبه، ولایت، مهدویت و انتظار، حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، عدالت و ... برشمرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد در مورد هویت ایرانی نیز بیان کرد: پرچم، زبان، رهبری و بسیاری موارد دیگر از اشتراکات ملی به شمار می رود که هویت افراد جامعه را نیز تشکیل می‌دهد و برای تقویت این بخش نیز برنامه ریزی شده است.

وی عنوان کرد: کودکان و نوجوانان ما در کنار هویت ایرانی و اسلامی نیاز به هویت متجددانه نیز دارند اما لازم است آموزش‌ها به نحوی باشد که در این بخش از هویت خود دچار مشکل نشوند.

رادمنش با اشاره به اهمیت آموزش بسیاری از مباحث در دوران کودکی بیان کرد: بسیاری از موارد در محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی و دبستان گنجانده شده است.

وی، انتقال میراث صحیح از گذشته به نسل جدید، توجه بخشیدن به سرود و پرچم ملی، بازی‌های بومی و محله ای و ... را از جمله این موارد برشمرد.