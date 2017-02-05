۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی داریم/ سهم ۳۵ درصدی در حوزه صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه بر اساس چشم انداز ۱۴۰۴ مقرر شده که قدرت اقتصادی برتر در منطقه شویم اظهار داشت: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد عقب ماندگی هایی در کشور بوده ایم.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید نرخ رشد کشور هر ساله ۸ درصد باشد و این در حالیست که این عدد در سال های گذشته محقق نشد گفت: بعضی از سال ها این عدد حتی منفی شد و در این راستا یک عقب ماندگی را در کشور شاهد بودیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این دولت تلاش شد که بر اساس نقدینگی موجود یک سری پروژه ها در کشور اجرایی شوند عنوان کرد: طی دهه فجر امسال یک پروژه در حوزه مس و دو پروژه نیز در حوزه فولاد به دست رئیس جمهور افتتاح می شود که این پروژه ها از خام فروشی جلوگیری می کنند.

کرباسیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه معدن غیر از چند معدن بزرگ که در اختیار دولت هستند، اکثر معادن در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی است گفت: دولت نیز در قالب قانون خصوصی سازی مکلف بوده که معادن را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد معادن کوچک و متوسط در اختیار بخش خصوصی هستند گفت: همچنین عمده معادن بزرگ کشور نیز در اختیار بخش خصوصی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع رعایت شاخص های زیست محیطی در معادن کشور بیان داشت: سازمان محیط زیست در این حوزه نظارت کامل را دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رابطه بسیار نزیکی با محیط زیست در اجرای ضوابط زیست محیطی در معادن کشور دارد.

کرباسیان در ادامه سخنان میزان ذخایر معدنی کشور را ۵۷ میلیارد تن عنوان کرد: از این میزان ۴۰ میلیارد تن قطعی بوده و از ذخایر سنگ آهن، مس، گچ، آهک و ... است.

وی گفت: همچنین از این میزان نیز سه میلیارد تن از مجموع ذخایر معدنی کشور سنگ آهن است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۳۵ درصد صادرات کشور مربوط به حوزه معدن است.