هشدار پلیس راه به رانندگان؛ از سفرهای شبانه خودداری کنید

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: با توجه به اینکه وضعیت ناپایدار جوی در محورهای اصلی کشور پایان یافته، هیچ مداخلات جوی خاصی در محورها و جاده‌های اصلی، گزارش نشده است و کلیه راه‌ها و محورهای اصلی باز است و تردد در آن‌ها جریان دارد.

وی افزود: در حال حاضر محور پونل-خلخال در استان‌های گیلان و اردبیل، محور سرو آباد _ پاوه در استان‌های کردستان و کرمانشاه، سه راهی پونل در استان گیلان مسدود است . و تا ایمن نشدن این محرها تردد در آنها مقدور نیست .

وی ادامه داد: علاوه بر این، محورهای فرعی دلگان-جلگه، بزمان-دلگان، دلگان به ایرانشهر، ایرانشهر-مهرستان، جلگه به چاه اسحاق، فنوج به رمشک، نیکشهر_بنت، چاهان _زرآباد و خیرآباد و ابتر در جنوب استان سیستان و بلوچستان به علت طغیان رودخانه های محلی مسدود هستند.

رحمانی با اشاره به بارش برف و کولاک در محور فرعی سی‌سخت به پادانا در کهگیلویه و بویر احمد گفت: با توجه به برودت هوا توصیه می‌شود مسافرانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند، از سفرهای شبانه پرهیز کنند.

وی گفت:از یک طرف حجم بارش ها در روزهای اخیر در دامنه کوه ها، زیاد بوده و برف سنگینی روی دامنه کوه ها نشسته است؛ از طرف دیگر شاهد افزایش دما در سطح محورهای مواصلاتی هستیم که این موضوع می تواند باعث سقوط بهمن در محورهای مواصلاتی سلسله جبال البرز و زاگرس شود.

سرهنگ رحمانی در ادامه توضیح داد:به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران سفرهای امروز و امشب را به وقت دیگری موکول کنند.