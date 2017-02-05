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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۲ هزار میلیارد ریال پروژه در چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی شد

۲ هزار میلیارد ریال پروژه در چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از دو هزار میلیارد ریال پروژه در چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد ازظهر یکشنبه در نشست با فرهنگیان استان با اشاره به اینکه بیش از دو هزار میلیارد ریال پروژه در چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی شد، اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازهم پروژه های بسیاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: تکمیل پروژه های نیمه ساز از جمله فرهنگسرای شهرکرد از مهمترین اقدامات دولت در این استان به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه جاده ها و افزایش بزرگراه های استان به بالای ۳۰۰ کیلومتر از دیگر اقدامات دولت به شمار می رود.

وی تاکید کرد: بخش آموزش و پرورش یکی از مهمترین بخش های مورد توجه دولت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حل مشکلات فرهنگیان در دستور کار است، عنوان کرد: حل مشکلات بخش تغذیه ای در مدارس شبانه روزی استان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

کد مطلب 3898034

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