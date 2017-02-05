سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور اوکراین و قره باغ ورود کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه امروز خود با هفته نامه اتریش پروفیل گفت مسکو امیدوار است در طول ریاست وین بر سازمان امنیت و همکاری اروپا، توجه ویژه ای به حل و فصل اختلافات جاری در اروپا صورت پذیرد.

وزیر خارجه روسیه گفت: اول از همه، مساله ثبات در بحران داخلی اوکراین قرار دارد. وی همچنین با اشاره به اینکه بیشترین میزان مداخله سازمان امنیت و همکاری اروپا باید در چنین اموری متمرکز شود، گفت: کار موثر دیپلمات اتریشی، «مارتین ساجدیک» به عنوان نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در گفتگوی بین طرف های درگیری یعنی کیف، دانتسک، لوگانسک می تواند انجام گیرد و باید اقداماتی عملی برای حل مشکل ثبات (اوکراین) پیدا کند.

وزیر خارجه روسیه همچنین در خصوص نگاه کشورش به این سازمان گفت: موضع ما این است که سازمان امنیت و همکاری اروپا به شکلی فعالانه به انجام فرآیند ثبات در ترانسنیستریا و همچنین ناگورنو- قره باغ که از اهمیت ویژه ای در زمینه موقعیت منطقه ای برخوردار است کمک کند.