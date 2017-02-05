رفع کمبود فضای آموزشی در جزیره خارگ/ ساخت و نوسازی چند مدرسه جدید

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های فراوان پروژه ساخت مدرسه شهید مطهری که از آرزوهای دیرینه مردم خارگ بود به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود.

وی افزود: جزیره خارگ به‌دلیل فرسوده بودن مراکز آموزشی از کمبودهای فضای آموزشی رنج می‌برد، تا آنجا که بسیاری از فضاهای آموزشی شرایط مناسب برای استقرار کلاس‌ها را ندارند.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون تلاش‌های زیادی در راستای نوسازی و بهسازی مدارس خارگ صورت گرفته که از آن جمله ساخت مدرسه شهید مطهری، ساخت مدرسه شهدا و تعمیر و نوسازی مدرسه آزادی، تعمیر و نوسازی مدرسه سمیه و تعمیرات اساسی سه مدرسه دیگر و ساخت پژوهش‌سرا و تعمیرات اساسی خانه معلم است.

وی اضافه کرد: این اقدامات بخشداری با همکاری رئیس آموزش و پرورش، مدیرعامل شرکت پایانه‌ها و مدیر عملیات عمومی خارگ و مدیرعامل مجتمع پتروشیمی خارگ در حوزه عمرانی آموزش و پرورش است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: مدرسه شهدا مدت زیادی است که به‌دلیل مسائل و مشکلات مالی راکد بوده و هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است که با جلسات متعدد با پیمانکار و به همت و پیگیری مدیرکل نوسازی مدارس استان در دهه مبارک فجر مجدداً شروع به فعالیت کرده و از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

رضایی یادآور شد: مدرسه شهید مطهری انشالله در دهه مبارک فجر با حضور مسئولان استان و شهرستان و با همت شرکت پتروشیمی خارگ کلنگ‌زنی خواهد شد. مدرسه آزادی نوسازی شده که در هفته دولت به بهره برداری رسیده و در حال حاضر در حال فعالیت است.

بخشدار ویژه خارگ گفت: مدرسه سمیه به همت شرکت پایانه‌های نفتی خارگ کاملا نوسازی و تجهیز خواهد شد و در چند مدرسه به‌زودی توسط مدیریت عملیات عمومی خارگ بهسازی حیاط و ساختمان صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: پژوهش‌سرای دانش‌آموزی برای تعمیرات و بهسازی در حال پیگیری و به‌زودی خبرهای خوشی در این حوزه به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

رضایی بیان کرد: همه این فعالیت‌ها تنها در حوزه عمرانی آموزش و پرورش خارگ صورت خواهد گرفت و دیگر حوزه‌ها از قبیل برگزاری کلاس‌های کنکور، طرح نخبه پروری که از ابتکارات استاندار است نیز در حال انجام است که این برکات نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید است.

وی همچنین از استاندار و فرماندار بوشهر و سایر مسئولان ارشد استان و شهرستان بابت همراهی و حمایت در جذب اعتبارات و سایر موارد خدمت رسانی به مردم شایسته خارگ تقدیر و تشکر کرد.