بدترین شرایط هم مانع تلاشم نشد/ همچنان تابع نظر شورای فنی هستم

مهدی علیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همیشه برای حفظ آرامش و کمک به کشتی از اظهارات احساسی و جنجالی خودداری کرده است، گفت: در بدترین شرایط روحی و روانی بعد از المپیک ریو با جدیت تمریناتم را ادامه دادم و همیشه برای رسیدن به اهدافم به جای اظهارات جنجالی، تلاشم را دوچندان کردم.

وی افزود: حتی هنگامی که مسابقات ۹۸ کیلوگرم المپیک ریو در جریان بود، من در باشگاه در حال تمرین بودم، اما لحظه ای که نماینده کشورمان به رقیب کوبایی باخت، نتوانستم خودم را کنترل کنم و از شدت ناراحتی به خانه بازگشتم. از لحاظ روحی و روانی شرایط اصلا خوبی نداشتم، اما با کمک دوستان و خانواده توانستم به روزهای پرامیدی برسم.

دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون ادامه داد: البته من بنا به دلایلی موفق به حضور در مسابقات اوپن نشدم، اما با لطف و اعتماد علی اشکانی و محمد دلیریان به عنوان سرمربی و سرپرست تیم ملی دوباره مجوز حضور در اردو را کسب کردم و با جدیت به تمریناتم ادامه دادم. مطمئنا همین موضوع باعث شده تا امروز با انگیزه و علاقه بیشتری در اردو حضور یابم و به محض فرصت حضور در میدان، اعتماد کادر فنی را به بهترین شکل پاسخ بدهم.

دارنده دو مدال طلای قهرمانی آسیا در خصوص حمایت های همیشگی شورای فنی کشتی فرنگی نیز گفت: روزهای تلخ قبل و بعد از المپیک را هیچگاه فراموش نمی کنم که اگر حمایت و اظهارات دلگرم کننده اعضای شورای فنی نبود شاید امروز من قادر به ادامه کشتی نبودم. البته نباید از حمایت و همدلی بهرام مشتاقی و محمد طلایی در روزهای سخت بعد از المپیک به سادگی گذشت، چراکه این دو بزرگمرد کشتی همیشه با نصایح خود به من آرامش و دلگرمی دادند.به همین دلیل همیشه مطیع و تابع نظرات شورا و بزرگان کشتی هستم و مثل یک سرباز آماده افتخارآفرینی و خدمت به کشورم خواهم بود.

این فرنگی کار با اخلاق عرصه ملی با تاکید بر حضور همیشگی اش در رقابتهای انتخابی گفت: هیچوقت در این زمینه کم کاری نکردم و حضور همیشگی و کسب عنوان قهرمانی من در رقابتهای انتخابی برای اعزامی به مسابقات بین المللی در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ گواه این ادعاست. من در سال ۲۰۱۶ نیز ۷ بار به انواع مختلف در میادین مختلف انتخابی تیم ملی در داخل و خارج از کشور به میدان رفتم و متاسفانه به رغم کسب موفقیت از تیم ملی کنار گذاشته شدم.

علیاری اظهار داشت: در آن روزهای سخت و پرفشار حتی یکبار دست به اظهارات جنجالی نزدم و در جهت حفظ آرامش فضای کشتی گام برداشتم. به دلیل سکوتم در برابر این مسایل بارها در مقابل اعتراض خانواده، دوستان و همشهری ها و حتی مطبوعات ایستادم و حرف نزدم، چراکه به امروز و روزهای درخشان آینده می اندیشیدم. همیشه به قانون احترام گذاشتم و هیچگاه بدون انتخابی به هیچ مسابقه ای اعزام نشدم. به همین دلیل امیدوارم شرایط من با تعامل و همکاری بیشتری بررسی و زمینه حضور مجددم در مسابقات پیش رو مهیا شود.

فرنگی کار وزن ۹۸ کیلوگرم اردوی تیم ملی در پایان در خصوص علی اشکانی و توانایی او در عرصه سرمربیگری تیم ایران نیز گفت: اشکانی یکی از مربیان جوان و با دانش کشتی کشورمان است که اخلاق و منش پسندیده او باعث شده تمامی اردونشینان با انگیزه و روحیه مضاعفی تمرین کنند. مطمئنا اشکانی در صورت حضور بلندمدت در راس امور تیم ملی می تواند نتایج خوبی کسب کرده و پشتوانه های توانمندی را به عرصه ملی کشتی فرنگی معرفی کند.