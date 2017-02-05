حمید رضا دانش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹ دستگاه کمباین به تجهیزات کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزوده شد، اظهار داشت: این تعداد کمباین با استفاده از تسهیلات میکانیزاسیون ادوات کشاورزی خریداری شده و در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

وی عنوان کرد: توسعه تجهیزات میکانیزاسیون بخش کشاورزی نقش مهمی در افزایش تولید و افزایش میزان بازدهی دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان برتر تولید کننده گندم و جو در سطح کشور است که کمبود کمباین از مهمترین مشکلات این بخش بوده است.