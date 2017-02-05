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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۵

در گفت وگو با مهر عنوان شد:

۹ دستگاه کمباین به تجهیزات کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزوده شد

۹ دستگاه کمباین به تجهیزات کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزوده شد

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۹ دستگاه کمباین به تجهیزات کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزوده شد.

حمید رضا دانش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹ دستگاه کمباین به تجهیزات کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزوده شد، اظهار داشت: این تعداد کمباین با استفاده از تسهیلات میکانیزاسیون ادوات کشاورزی خریداری شده و در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

وی عنوان کرد: توسعه تجهیزات میکانیزاسیون بخش کشاورزی نقش مهمی در افزایش تولید و افزایش میزان بازدهی دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان برتر تولید کننده گندم و جو در سطح کشور است که کمبود کمباین از مهمترین مشکلات این بخش بوده است.

کد مطلب 3898045

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