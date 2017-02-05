دومین دوره مسابقات شتردوانی شمال کشور در بندرترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات شتردوانی شمال کشور گرامیداشت دهه مبارک فجر عصر یکشنبه در مجموعه سوارکاری شهرستان بندرترکمن با حضور حدود ۷۰۰ تماشاگر و در قالب سه کورس برگزار و برترینها مشخص شدند.
کورس نخست به مسافت ۶۰۰ متر برگزار شد و فقط هشت شتر به خط پایان رسیدند که حمید اونق مقام قهرمانی را کسب کرد و خدر کمی و محمد کمی به ترتیب عنوانهای دوم و سوم را به دست آوردند.
مسافت کورس دوم هزار متر بود و ۶ شتر به خط پایان رسیدند که باز هم حمید اونق موفق به کسب مقام نخست شد و معید کمی و خدر کمی دوم و سوم شدند.
کورس قهرمانی هم به مسافت ۶۰۰ متر برگزار شد که سلیمان کلته عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در پایان ۱۶ میلیون ریال جایزه نقدی و ۱۰ تن سبوس به برترینهای این رقابتها اهدا شد.
لازم به ذکر است؛ دومین دوره مسابقات شتردوانی شمال کشور از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرترکمن و با حمایت اداره جهاد کشاورزی، هیئت بازیهای بومی و محلی، هیئت سوارکاری این شهرستان و حامیان بخش خصوصی برگزار شد.
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