خرید ۱۳میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت اظهارکرد:مهم ترین محور طرح تحول در حوزه درمان برای مردم کاهش فرانشیز پرداختی بیماران بستری بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی بیان داشت: پس از اجرای طرح بیمارستان ها موظف شدند تمام خدمات مورد نیاز بیماران بستری را خودشان ارائه دهند.

وی عنوان کرد:از ابتدای اجرای طرح ۳۴۲ هزار و ۳۸۸ نفر از بسته کاهش فرانشیز پرداختی بهره مند شده اند.

دهقانی با اشاره به ارتقا ویزیت ها در مراکز دولتی بیان کرد:از ابتدای اجرای طرح تا پایان اذر ماه یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۷۳۷ نفر توسط پزشکان عمومی ویزیت شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی با اشاره ویزیت یک میلیون و ۱۸۴ هزار نفر توسط پزشکان متخصص گفت:۱۸۴ هزار و ۷۱۷ نفر نیز توسط پزشکان فوق تخصص در مراکز دولتی ویزیت شده اند.

وی از اخذ مجوز برای ایجاد کلینیک در شهرستان های قاین و طبس خبر داد و گفت:در بیمارستان ولی عصر بیرجند نیز کلینیک تخصصی راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اخذ مجوز جذب ۶۴ پزشک متخصص در استان عنوان کرد:تا کنون ۵۷ نفر این پزشکان در استان حضور پیدا کرده و بین ۱۱ بیمارستان استان توزیع شده اند.

دهقانی افزود:۱۳ میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان های استان خریداری شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی گفت:با احتساب تجهیزات بیمارستان های جدید استان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای استان خریداری و نصب شده است.