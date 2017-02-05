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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

خرید ۱۳میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان های خراسان جنوبی

خرید ۱۳میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان های خراسان جنوبی

بیرجند- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی از خرید ۱۳ میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان های استان در راستای اجرای طرح تحول سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت اظهارکرد:مهم ترین محور طرح تحول در حوزه درمان برای مردم کاهش فرانشیز پرداختی بیماران بستری بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی بیان داشت: پس از اجرای طرح بیمارستان ها موظف شدند تمام خدمات مورد نیاز بیماران بستری را خودشان ارائه دهند.

وی عنوان کرد:از ابتدای اجرای طرح ۳۴۲ هزار و ۳۸۸ نفر از بسته کاهش فرانشیز پرداختی بهره مند شده اند.

دهقانی با اشاره به ارتقا ویزیت ها در مراکز دولتی بیان کرد:از ابتدای اجرای طرح تا پایان اذر ماه یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۷۳۷ نفر توسط پزشکان عمومی ویزیت شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی با اشاره ویزیت یک میلیون و ۱۸۴ هزار نفر توسط پزشکان متخصص گفت:۱۸۴ هزار و ۷۱۷ نفر نیز توسط پزشکان فوق تخصص در مراکز دولتی ویزیت شده اند.

وی از اخذ مجوز برای ایجاد کلینیک در شهرستان های قاین و طبس خبر داد و گفت:در بیمارستان ولی عصر بیرجند نیز کلینیک تخصصی راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اخذ مجوز جذب ۶۴ پزشک متخصص در استان عنوان کرد:تا کنون ۵۷ نفر این پزشکان در استان حضور پیدا کرده و بین ۱۱ بیمارستان استان توزیع شده اند.

دهقانی افزود:۱۳ میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان های استان خریداری شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی گفت:با احتساب تجهیزات بیمارستان های جدید استان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای استان خریداری و نصب شده است.

کد مطلب 3898051

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