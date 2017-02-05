۶۳ پروژه عمرانی و خدماتی در بخش کوهین قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز ازدهه مبارک فجر روز یکشنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری و سید علی موسوی فرماندار قزوین و بخشدار کوهین بهره برداری از ۶۳ پروژه عمرانی در بخش کوهین آغاز شد.

منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین در مراسم افتتاح گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، روستای الوندی در دل کوه های بخش کوهین از آب شرب سالم برخوردار شده است.

حبیبی تصریح کرد: با ساخت و راه اندازی ۴۰ مجتمع آبرسانی در حال حاضر ۳۰۰ روستای استان تحت پوشش آبرسانی قرار گرفته اند. دهد.

معاون اقتصادی استاندار به همراه فرماندار قزوین و جمعی از مسئولان محلی همچنین با حضور در منزل شهید والامقام حبیب الله چگینی در روستای کوشکک از خانواده این شهید تجلیل کردند.

معاون استاندار در ادامه با یک خانواده تحت پوشش کمیته امداد در شهرک آقابابا دیدار کرد.

شرکت در شورای اداری بخش، افتتاح پروژه های دهیاری بکندی، افتتاح گازرسانی به روستای نوروزآباد و آغاز عملیات اجرایی مسجد این روستا از دیگر برنامه های سفر معاون اقتصادی استاندار به بخش کوهین است.