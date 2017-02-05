پرستاران نمونه استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در این آئین از اعطای پروانه صلاحیت حرفهای برای اولین بار در ایران به صورت نمادین در مراسم بزرگداشت روز پرستار به سه نفر از پرستاران خبر داد.
مژگان قاسمی اضافه کرد: فرخنده بهزادی سوپروایزر آموزشی بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه، آزاده قجری مدیر پرستاری بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم و لیلا عابدینی سرپرستار مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس این پروانه را دریافت کردند.
در این آئین از ناصر بحرانی دشتی برگزیده کشوری، طیبه میلانی مدیر خدمات پرستاری نمونه استانی، رباب حسنزاده سوپروایز کنترل عفونت استانی تجلیل شد.
لیلا بهادری، سروگل جعفری پور، عبدالرضا شفیعی، بتول پیشآهنگ، فاطمه عوضزاده، هما حاتمی، صادق یار نسب، مریم بن جلال، سید محمد جواد رضوی، صدیقه خلفی و شرافت اکابریان به عنوان پرستاران نمونه استانی تجلیل شدند.
همچنین از خانواده عبدالرسول غیب الهی شهید مدافع حرم و راضیه زاهدی فرزند شهید عبدالرسول زاهدی تجلیل شد.
در ادامه این مراسم به دلیل انجام عملیات CPR موفق از دکتر حسین حسینزاده، احسان مجاهد، زهره شجاعیان، مریم ابطحی، دکتر مطهره هرمزی، صدیقه قائدیان، محمدرضا کریمی و عبدالطیف سلمانپور تجلیل شد.
همچنین از عبدالمحمد گندمریزی، اللهکرم یزدانپرست، عبدالرحمن شکیبا، منیژه حسینی، مهناز حسینپور، طیبه نیکبخش، خدیجه قاسمپور و زهره رئیسی به دلیل فعالیت در حادثه سوختگی تجلیل شد.
نظر شما