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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۲

دیدار فرمانده ارتش ترکیه از نیروهای مستقر در شرق این کشور

دیدار فرمانده ارتش ترکیه از نیروهای مستقر در شرق این کشور

فرمانده نیروهای مسلح ترکیه از یگان های نظامی این کشور در شرق سوریه دیدار کرده و به بررسی عملکرد نیروهای شرکت کننده در عملیات سپر فرات پرداخت.

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از آناتولی، رئیس ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه،«خلوصی آکا» به همراه فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی برای بررسی موقعیت و روند عملیات سپر فرات در شمال سوریه از یگان‌های نظامی در استان‌های مرزی کیلیس و غازی‌عنتاب واقع در شرق این اکشور بازدید کردند.

فرمانده ستاد کل ارتش ترکیه ضمن بازدید از مرکز فرماندهی عملیات سپر فرات در استان غازی‌عنتاب، تحولات اخیر و عملکردارتش این کشور در این عملیات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

گفتنی است بررسی و تحقیقات فرمانده ستاد کل ارتش کشور در مناطق مذکور همچنان ادامه دارد.

لازم به ذکر است ترکیه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش، اما با تمرکز بر سرکوب شدید شبه نظامیان کردسوریه و عقب راندن آن ها به شرق رود فرات، به عملیات نظامی خود موسوم به «سپر فرات» مبادرت ورزیده است.

کد مطلب 3898066
پیمان یزدانی

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