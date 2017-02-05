به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سلیمان زاده شامگاه یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران یکی از بزرگترین شبکههای آبی در دست اجرای استان شبکه آبی خدا آفرین با هدف تبدیل اراضی دیم به آبی در ۶۲ هزار هکتار است.
وی افزود: اعتبار این پروژه از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده و به دلیل محدوده زمانی تعیین شده جذب منابع تا سال آینده برنامهریزی جهت تکمیل پروژه تا سال آینده صورت گرفته است.
مدیرعامل آب منطقهای استان تأکید کرد: حجم اجراییات این پروژه قابلتوجه است و در صورتی که به تأمین اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی بسنده میشد میبایست ۱۰۰ سال زمان سپری میکردیم تا پروژه به فرجام برسد.
سلیمان زاده افزود: نزدیک به یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به مهار آبهای مرزی استان اختصاص یافته که در این راستا پروژههایی از جمله سد عمارت، سد احمد بیگلو و سد تازه کند نیز به غیر از خدا آفرین در دست اجرا است.
وی افزود: شبکه خدا آفرین قابلیت اشتغالزایی برای ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر را دارا است و در واقع میتواند بیکاری شهرستانهای پارسآباد و بیله سوار را پوشش دهد.
مدیرعامل آب منطقهای استان تأکید کرد: علاوه بر این در فاز اجرایی این پروژه نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند.
وی به ساماندهی ۱۰ هزار خانوار عشایر در پی اجرای این طرح اشاره و تأکید کرد: پنج هزار هکتار از پروژه قبلاً به بهرهبرداری رسیده و ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز آماده بهرهبرداری است.
میزان روان آب سد سبلان مانع تخصیص نیاز کشاورزان است
سلیمان زاده در خصوص سایر پروژههای شاخص سدسازی اضافه کرد: سد عمارت با ۱۸۲ میلیون مترمکعب توانایی آبیاری ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را دارا بوده و این پروژه در حال اجرا است.
مدیرعامل آب منطقهای استان به تکمیل سد گیوی با ۷۶ میلیون مترمکعب اشاره و تأکید کرد: برای آبگیری سد صرفاً خرید بخشی از اراضی پایاب باقی مانده است.
وی افزود: سد بفراجرد نیز با هدف تأمین آب شرب خلخال در خال تکمیل است و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل آب منطقهای استان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص درخواست آخرین وضعیت پنج هزار کشاورز مشگین شهری از تخصیص آب سد سبلان تصریح کرد: در استان اردبیل میزان روان آب کاهش یافته و در برخی مناطق تا ۴۰ درصد شاهد کاهش روان آب هستیم.
سلیمان زاده تأکید کرد: دلیل کاهش به افزایش دما و برداشت از بالادست مرتبط است و در خصوص سد سبلان نیز با وجود طراحی سد برای ۱۵ هزار هکتار در حال حاضر میزان برداشت آن به هفت هزار هکتار کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: در وضعیت فعلی به دنبال تأمین اعتبارات هستیم تا برداشت از سد بهبود یابد و بتوان آب مورد نیاز را در اختیار کشاورزان قرار داد.
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