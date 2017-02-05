برای سایر واحدهای مسکن مهر باید متقاضی جذب کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عظیمیان عصر امروز یکشنبه در آئین افتتاح مسکن مهر شوشتر با تبریک دهه فجر اظهار کرد: امروز این مجموعه چهار هزار واحدی که در حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد آن مردم ساکن شده اند و متقاضیان به هدف خود رسیده اندرا افتتاح کنیم.

عظیمیان افزود: زیرساخت های این واحدها به مرور انجام می شود و امروز شبکه برق آن با نصب ترانس و کابل کشی انجام شده است. برای خدمات روبنایی و کلانتری نیز با مدیرکل راه و شهرسازی نیز توافقاتی انجام دادیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با مصوبه شورای پول و اعتبار و مجوز بانک مرکزی، سقف وام برای خریداران اقساطی از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان ارتقا پیدا کرد.

عظیمیان بیان کرد: نرخ سود بانکی تسهیلات هیچ تغییری پیدا نمی کند ضمن اینکه باید برای سایر واحدهای مسکن مهر که متقاضی ندارند نیز متقاضی جذب کنیم.