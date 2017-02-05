درخشش دانش آموزان چهارمحالی در مسابقات ووشوی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: ابراهیم نادری لردگانی و محمدرحیمی ریگی درمسابقات ووشوی کشوری حائز مقام های اول و سوم کشوری شده و به تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.

وی با اشاره به این که ابراهیم نادری لردگانی دانش آموز دبیرستان نمونه شهدای هسته ای شهر لردگان در وزن52کیلوگرم در رده سنی نوجوانان در بخش ساند مقام طلای مسابقات را بدست آورد، افزود: محمد رحیمی ریگی نیز دانش آموز دبیرستان علامه طباطبایی شهر لردگان در وزن56 کیلوگرم در رده سنی جوانان در بخش ساندا مقام برنز این مسابقات را کسب کرد.

نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی به منظور حضور در رقابت های قهرمانی آسیا راه یافتند.