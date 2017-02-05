۲ کارگر خط انتقال برق در ارتفاعات برفی جبالبارز جان باختند

علی گنج کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته دو پیمانکار اداره برق که در حال انتقال برق از هرمزگان به سمت بم بودند از ارتفاعات جالبارز به پایین پرت شده و به علت سرمازدگی فوت کردند.

وی افزود: شش نفر در این منطقه مشغول کار بودند که سه نفر در ارتفاعات به منظور بستن دکل حضور پیدا می کنند و سه نفر دیگر در کارگاه پایین مشغول کار بودند.

وی با بیان اینکه سه نفر از پیمانکاران مشغول کار در ارتفاعات، در حین پایین آمدن با مشکل روبرو می شوند، افزود: دو نفر به دلیل برف و بوران به پایین پرت شده و جان خود را از دست می دهند و یک نفر هم که زخمی شده بود موفق به رساندن خود به پایین می شود.

گنج کریمی ادامه داد: یک جسد در ارتفاعات سه هزار و ۲۰۰ متری از سطح دریا پیدا و به شهرستان جیرفت انتقال داده شده است.

وی عنوان کرد: دسترسی به جسد دیگر سخت و زمان بر است، امدادگران هلال احمر در حال تلاش برای دسترسی به جسد و انتقال شهرستان جیرفت هستند.