به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی عصر امروز در مراسم رونمایی از طرح دانشنامه ازدواج در شهرستان میبد با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی اظهار داشت: اگر مسئولان زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم کنند، به طور قطع جوانان ما بیش‌ از پیش می‌توانند موثر باشند و تاثیرگذاری خود را در همه زمینه‌ها به ویژه زندگی سالم و شاداب نشان دهند.

وی، طراحی دانشنامه ازدواج به دست گروهی از نخبگان و روانشناسان را از جمله برنامه‌هایی خواند که جوانان در آن نقش موثری دارند و ادامه داد: تحولاتی که در ساختار فرهنگ‌ها ایجاد شده با سوء استفاده از عدم آموزش مهارت‌های پیش از زندگی شرایطی را فراهم کرد که رشد طلاق در کشور افزایش یافت.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه در سال ۹۴ به ازای هر ۴.۳ ازدواج یک طلاق ثبت شده است، افزود: بیش از ۸۰ درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی رخ می‌دهد که زنگ خطری برای جامعه است.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌ها باید کنترل‌کننده آسیب‌ها باشد، تصریح کرد: افزایش آمار طلاق نشان می‌دهد که باید بیشتر در زمینه آموزش‌ و فرهنگ‌سازی تلاش و با چرایی و علت‌یابی نسبت به پیشگیری اقدام کنیم.

محسنی‌ بندپی، سازمان بهزیستی کشور را یکی از نهادهای تخصصی و فعال در زمینه آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن دانست و عنوان کرد: یکی از طرح‌هایی که می‌تواند طلاق را کنترل کند، آموزش‌های علمی و مشاوره‌ای پیش از ازدواج است که می‌توان دو فرد را برای افزایش ظرفیت و انتقادپذیری و قبول مسئولیت‌ها آماده کرد.

رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه باید از کودکی نسبت به اجتماع‌پذیری افراد اقدام کرد و آن‌ها را رشد داد، اظهار کرد: باید این فرهنگ را تا سطوح عالی تحصیلی و در سطح دانشگاه‌ها نیز ادامه دهیم که امروز نمونه این طرح به عنوان دانشنامه ازدواج رونمایی شد.

وی، شهرستان میبد را پایلوت طرح دانشنامه ازدواج خواند و عنوان کرد: خانواده محکم‌ترین نهاد اجتماعی است و اگر بخواهیم در آینده جامعه‌ای سالم و مسئولیت‌پذیر و با قوام داشته باشیم، باید برای آموزش‌های پیش از ازدواج، بیش از این سرمایه‌گذاری و تلاش کنیم.

محسنی بندپی با تاکید بر حمایت‌های همه جانبه و ویژه مسئولان در زمینه اجرای طرح دانشنامه ازدواج اظهار داشت: انتظار می‌رود بر اساس رهنمودهای این طرح و اجرای آن در شهرستان میبد با شناخت نقاط ضعف و قوت، اجرای آن را در سطح کشور تعمیم دهیم.

به گزارش مهر، طرح دانشنامه ازدواج با رویکرد پیشگیری از طلاق و ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج رونمایی و بهره‌ برداری و میبد به عنوان پایلوت این طرح معرفی شد.