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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵

امام جمعه شهرکرد:

دهه فجر فرصت تبیین و تقویت گفتمان انقلاب است

دهه فجر فرصت تبیین و تقویت گفتمان انقلاب است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری گفت: دهه فجر فرصت تبیین و تقویت گفتمان انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری حجت‌الاسلام محمد علی نکو نام در نشست مشترک مدیران کانون مداحان و شورای هیئت های مذهبی استان گفت: در دهه فجر همه باید مهیا شویم که بیشترین، کامل ترین و وافر ترین استفاده را برای تبیین ابعاد مهم دهه فجر و انقلاب اسلامی ببریم.

حجت‌الاسلام نکو نام افزود: انقلاب به حق یک ودیعه است و این امانت، امانت سنگینی است و همه می دانیم که اگر حق این امانت ادا شود خدای تبارک و تعالی هم بر این نعمت می افزاید و خدای نکرده اگر حق این امانت ادا نشود، مؤاخذه خواهیم شدو این نعمت آسیب خواهد دید.

وی ادامه داد: آسیب دیدن انقلاب دراین مقطع زمانی در حقیقت آسیب دیدن اسلام است چون این انقلاب به تمام معنا حیات بخش اسلام شده است و اسلام را زنده کرده و در جهان مطرح کرده است و اگر این انقلاب خدای ناکرده آسیب ببیند اسلام پشتوانه عظیمی را از دست خواهد داد.

کد مطلب 3898095

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