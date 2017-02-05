دهه فجر فرصت تبیین و تقویت گفتمان انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری حجت‌الاسلام محمد علی نکو نام در نشست مشترک مدیران کانون مداحان و شورای هیئت های مذهبی استان گفت: در دهه فجر همه باید مهیا شویم که بیشترین، کامل ترین و وافر ترین استفاده را برای تبیین ابعاد مهم دهه فجر و انقلاب اسلامی ببریم.

حجت‌الاسلام نکو نام افزود: انقلاب به حق یک ودیعه است و این امانت، امانت سنگینی است و همه می دانیم که اگر حق این امانت ادا شود خدای تبارک و تعالی هم بر این نعمت می افزاید و خدای نکرده اگر حق این امانت ادا نشود، مؤاخذه خواهیم شدو این نعمت آسیب خواهد دید.

وی ادامه داد: آسیب دیدن انقلاب دراین مقطع زمانی در حقیقت آسیب دیدن اسلام است چون این انقلاب به تمام معنا حیات بخش اسلام شده است و اسلام را زنده کرده و در جهان مطرح کرده است و اگر این انقلاب خدای ناکرده آسیب ببیند اسلام پشتوانه عظیمی را از دست خواهد داد.