قالیباف: از مردم عذرخواهی می کنم که نتوانستم جانم را بدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، طی سخنانی در جلسه امروز عصر شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر تهران، درباره مستند نگاری پروژه عنوان داشت: از لحظه اول گروه های علمی کار مستند نگاری پروژه را انجام می دهند و حتما می شود آنجا را جمع بندی کرد.

شهردار تهران گفت: سازمان مدیریت بحران همگی در صحنه بودند و کار خودشان را از ابتدا در حادثه انجام دادند. می گویند اگر مدیریت بحران شود و قالیباف هم نباشد، ما می گوییم اینجا بیا اما در مقابل می گویند حالا که قالیباف اینجاست، می پرسیم چه بلد هستی؟

وی ادامه داد: من حداقل دوره پدافند و بحران را در دانشگاه ها در سال ۷۵ در مقطع دکترا تدریس می کردم. جزو اولین کسانی بودم که قبل از انقلاب در زلزله طبس در سن ۱۷ سالگی حضور پیدا کردم، در زلزله رودبار، اولین گروهی که به رودبار رسید بنده بودم با یک تیم حدود ۳۰۰ نفره که بعد از ۱۵ کیلومتر پیاده روی از رستم کلا تا منجیل و رودبار به آنجا رسیدیم. در حادثه بم هم قبل از طلوع آفتاب اولین گروهی بودیم که حضور پیدا کردیم. یک فرد چقدر عمر می خواهد در حوزه نظری و تجربی این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه یکی از پیوست های بودجه پیشرفت برنامه پنجم توسعه بوده است، گفت: در آنجا گفته ایم چند درصد بودجه محقق شده است. اطلس زلزله شهر تهران هم با بهترین متخصصان جهانی در شهر تهران تهیه و برآورد شده است.

شهردار تهران تاکید کرد: اقدامات مدیریت بحران در شهر ما در کشور بی نظیر است. اطلس آتش نشانی ۱۱آذر از سوی من امضا شده و در تاریخ ۱۳ آذر ماه سال جاری در شورای شهر ثبت شده است اما افراد می گویند اطلس آتش نشانی از سوی شهرداری تهیه نشده است. اینکه بعضی دوستان و دستگاه ها وظیفه خودشان را انجام داده اند یا خیر بعدا در جلسات کارشناسی قابل اظهار نظر است.

وی افزود: در حوزه تجهیزات هرگز ادعا نداریم تجهیزات ما کامل است، حتما اگر این حادثه سه ساختمان می شد قادر نبودیم اداره کنیم هرگز تجهیزات ما مدرن ترین تجهیزات ساختمانی نیست اما جای سوال است آیا در بقیه دنیا حریق های بالاتر از طبقه دهم را با نردبان خاموش می کنند؟ اگر ساختمانی ۸۰۰ متر یا هزار متر ارتفاع دارد قرار است پله ببریم؟ ساختمانی که ۲۵ طبقه دارد و در کوچه شش متری ساخته شده است باید تاریخش را هم بگویم که این ساختمان در چه زمانی ساخته شده است!؟ اینکه ۲۹۰ ساختمان پروانه ندارند تاریخ ساختش را هم نگاه کنیم در چه زمانی ساخته شده اند و پروانه ندارند!

شهردار تهران افزود: این حوادث یک موضوع عاملیت و یک موضوع ساختاری دارد، در موضوع مدیریت بحران ما بحث ساختاری داریم مگر نه فردی که کار هماهنگی و مدیریت بحران را در وزارت کشور انجام می دهد از عزیزانی است که شبانه روز پای کار است با این وجود ساختار دچار اشکال است.

وی با بیان اینکه در تهران می گوییم ۹۰۰ برج وجود دارد، گفت: این در حالی است که فقط در پردیس بیش از ۸۰۰ برج بالای ۱۲ طبقه ساخته شده است. آیا آنجا آتش نشانی، جاده دسترسی، بیمارستان دارد؟ این ها در زمان مدیریت چه کسی انجام شده است؟ آیا آنجا شهر تهران است؟ این دلیل نمی شود در شهر تهران اشکال نیست، حتما در شهر تهران هم اشکال است. ما در تهران مدعی هستیم کار ما بهتر است. در این کارها در کشور همه تنبل هستیم و جزو شاگردهای تجدیدی هستیم اما در تنبل ها ما شاگرد اول هستیم چون زندگی خود را برای این کار گذاشتیم روزانه طی ۱۷ ساعت میدانی، ستادی و فرایندی به این کارها می رسیم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: نگوییم چرا برای دوربین پول می گذاریم و برای آتش نشانی نمی گذاریم؟ یادمان نرود مهم ترین چالش شهر تهران آلودگی هوا است و تلفات روزانه آلودگی هوا بیشتر از پلاسکو در هر روز است. آن دوربین را می گذاریم که آلودگی هوا را کنترل کنیم برای زینت نمی گذاریم. این دوربین برای خانم های باردار، کودکان، فرزندان، مجروحان شیمیایی تاثیر گذار است. ما مسئول هستیم که همه شهر را با هم اداره کنیم نه یک بخش شهر را. کودک باید شهربازی داشته باشد، ایمنی داشته باشد، آلودگی هوا، خاک و آّب را دنبال کنیم زندگی ابعاد مختلفی دارد.

وی افزود: در حوزه تجهیزات حتما ساعت ها تیم های فنی باید بنشینند و روی این عملیات کار کنند. در یک جلسه عمومی نمی توانیم بگوییم این کار خوب یا بد بوده است و بعد نسبت به یک نفر قضاوت کنیم. گاهی در همان مشغله دوستان آتش نشانی با من صحبت هایی می کردند من گفتم این صحبت ها مهم است اما الان وقتش نیست. اول باید اینجا را جمع کنیم و بعد در کارهای کارشناسی بررسی کنیم چرا که هر عملیات نقاط قوت و ضعفی دارد. یکی از عزیزان من را خطاب کرد و گفت شما آدم مغروری هستی و نمی خواهی اشکال را بپذیری و می خواهی بگویی هر کاری من انجام می دهم بهترین است. من هیچ وقت این ادعا را ندارم اما در این کشور زندگی می کنیم و کارها را می بینیم و به نسبت کارهای دیگر قضاوت می کنیم. کار ما ده ها عیب و اشکال دارد اما باید به نسبت بقیه کارها قضاوت کنیم.

وی ادامه داد: برادر عزیز! شما خودتان عضو هیات دولتی بودید که هواپیما با ۱۰۰ مسافر و ۵ خدمه در اصفهان رفت و در فاینال باند ۲۹ راست اصفهان force landing کرد و با معجزه خداوند هیچ کس طوری اش نشد. این هواپیما ۸:۴۰ شب نشست تا ۶:۳۰ صبح روز بعد مدیریت بحران نتوانست هواپیما را اداره کند. من به نسبت مدیریت بحران آن دولت شما، به این مدیریت بحران افتخار می کنم. ما در مدیریت بحران در دولتی که جنابعالی در آن تشریف داشتید، وزیر راه و شهرسازی محترم آن دوره -که هفته ای یک بار مقالات آن را می بینیم- در سال ۸۲ در انفجار قطار نیشابور؛ پنبه، بنزین و گوگرد کنار هم در پارکینگ ایستگاه خیام نیشابور نگه داشت، اینها رها شد و به هم خورد و در نهایت آتش سوزی شد. با وجود آنکه آتش سوزی در بیایان بود اما مدیریت بحران در آن دوره اینگونه شد.

وی ادامه داد: در آن دوره تنها ۳۲۰ نفر به خاطر اینکه آدم ها آنجا جمع شدند و شما مدیریت نکردید کشته شدند که حتی از بعضی افراد جسدشان هم پیدا نشد و ۴۶۰ نفر سخت مجروح شدند. در این حادثه تعداد جانباختگان مشخص است و این موارد در مدیریت شما اتفاق افتاد اما ما بی عرضه هستیم؟ دو سال قبل در جاده قم دو اتوبوس به هم خوردند و ۴۳ نفر در آتش سوختند. این در مهم ترین اتوبان ما و بیخ گوش پایتخت بود و این افراد سوختند و جزغاله شدند. وقتی اینجا می نشینیم و می گوییم باید به این موارد دقت داشته باشیم.

شهردار تهران تاکید کرد: حرف ما به صورت روشن این است، حضرت امام (ره) فرمودند به من رهبر نگویید من خدمتگزار ملت هستم. ایشان فرمودند مسئولان نوکر مردم هستند. من از نوکر مردم هم پائین تر هستم.

وی گفت: در دفاع مقدس وقتی یکی از رزمنده ها سخت مجروح شده بود، روی برانکارد بود و وقتی صدا و سیما با او مصاحبه می کرد، می گفت من از مردم عذر خواهی می کنم که چرا زنده هستم ...

من نیز از مردم عذر خواهی می کنم؛ از روز اول تا الان آمدم که جانم را بدهم و در هر میدانی پای کار این بوده ام. امروز هم به مردم می گویم که شرمنده شما هستم که نتوانستم جانم را بدهم؛ اگر لازم باشد جان و مال آبرو و هر چیزی را برای خدمت به مردم می دهم وحتما عذرخواهی می کنم، اما دوستان بدانند در مقابل حرف غیر کارشناسی، رفتار سیاسی و باج دادن به دشمنان ضد انقلابی که آن طرف مرز نشسته اند و می خواهند این نظام را تضعیف کنند، دراینجا من تا اخر ایستاده ام، چون می خواهم برای این نظام خون بدهم؛ این وظیفه من است که برای این مردم خون بدهم و فدایی شوم.