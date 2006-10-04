شكايت وزارت علوم از تمامي مراكز آموزشي غير مجاز به مراجع قضايي و انتظامي / انتشار اسامي موسسات مجاز

دكتر طاهري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره به وجود موسسات آموزش عالي غير مجاز در سراسر كشور گفت: اقداماتي در خصوص شناسايي اين موسسات در دستور كار قرار دارد. در حال حاضر با توجه به اينكه اين موسسات به صورت علني فعاليت نمي كنند، آمار دقيقي از موسسات غير مجاز وجود ندارد.

طاهري اضافه كرد: بر اين اساس وزارت علوم به تمامي مراكز غير مجازي كه حتي يك بار اقدام به زدن تابلو كرده و يا اطلاعيه و تبليغي كرده اند و از اين طريق شناسايي شده اند، اخطاريه فرستاده و اعتراض خود را مبني بر غير مجاز بودن اين موسسات به مرجع قضايي و نيروي انتظامي ارائه داده است. اقدام اجرايي در اين زمينه به عهده مراجع قضايي است.

وي اظهار داشت: وزارت علوم تا يك ماه ديگر موسسات مجاز و حيطه فعاليت آن ها را به صورت اينترنتي به اطلاع مي رساند تا بدين وسيله موسسات مجاز مشخص و شفاف شوند.