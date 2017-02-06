۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان:

استان زنجان دارای پتانسیل های خوبی در حوزه های مختلف است

زنجان-معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: پتانسیل خوبی در حوزه های مذهبی، ورزشی، فرهنگی و اقتصادی در استان زنجان وجود دارد.

سید بیوک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زنجان پتانسیلهای خوبی در حوزه های مختلف دارد، افزود: پتانسیل خوبی در حوزه های مذهبی، ورزشی، فرهنگی و اقتصادی استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید از این فرصت ها برای محدود کردن آسیب های اجتماعی استفاده کرد، اظهار کرد: برنامه ریزی هایی انجام گرفته توفیقات لازم محقق نشده و باید از ظرفیت تشکل های غیر دولتی، سمن ها و صاحب نظران برای به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی استفاده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: توفیقات دولت تدبیر و امید طی ۳ سال گذشته باید به  مردم به خوبی اطلاع رسانی شود چرا که فضای امید و نشاط دراین دولت به خوبی فراهم شده است.

موسوی با تاکید بر لزوم رفع نارسایی ها و مشکلات در جامعه، گفت: دولت تدبیر و امید، تاکید ویژه بر رفع نارسایی ها و مشکلات دارد و این دولت خدمتگزار است و در راستای آرامش مردم برنامه ریزی های لازم را دارد.

وی با بیان اینکه باید مدیران به حقوق مردم توجه کنند، گفت: مهمترین موضوع  صیانت و حفظ حقوق مردم است و نباید حقوق مردم نادیده گرفته شودو این حقوق مختص زنان و مردان ،جوانان و کودکان است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: انقلاب متعلق به مردم است و مردم در هر سلایقی که باشند دل در گرو انقلاب دارند وتلاش برخی افراد در جهت تلخ کردن کام مردم است واین خوب نیست و باید خدمات دولت تدبیر و امید به خوبی توسط رسانه ها تبیین شود.

موسوی تصریح کرد: با مدیران دستگاه های اجرایی استان در خصوص رعایت حقوق مردم و کارایی خدمت رسانی به جامعه تعارف نداریم.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است، افزود: بعد از بررسی های لازم شاهد بودیم در برخی بخش ها اقدامات دولت در استان بسیار خوب بوده که اطلاع رسانی مناسبی از آن صورت نگرفته است.

