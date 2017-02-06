استان زنجان دارای پتانسیل های خوبی در حوزه های مختلف است

سید بیوک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زنجان پتانسیلهای خوبی در حوزه های مختلف دارد، افزود: پتانسیل خوبی در حوزه های مذهبی، ورزشی، فرهنگی و اقتصادی استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید از این فرصت ها برای محدود کردن آسیب های اجتماعی استفاده کرد، اظهار کرد: برنامه ریزی هایی انجام گرفته توفیقات لازم محقق نشده و باید از ظرفیت تشکل های غیر دولتی، سمن ها و صاحب نظران برای به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی استفاده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: توفیقات دولت تدبیر و امید طی ۳ سال گذشته باید به مردم به خوبی اطلاع رسانی شود چرا که فضای امید و نشاط دراین دولت به خوبی فراهم شده است.

موسوی با تاکید بر لزوم رفع نارسایی ها و مشکلات در جامعه، گفت: دولت تدبیر و امید، تاکید ویژه بر رفع نارسایی ها و مشکلات دارد و این دولت خدمتگزار است و در راستای آرامش مردم برنامه ریزی های لازم را دارد.

وی با بیان اینکه باید مدیران به حقوق مردم توجه کنند، گفت: مهمترین موضوع صیانت و حفظ حقوق مردم است و نباید حقوق مردم نادیده گرفته شودو این حقوق مختص زنان و مردان ،جوانان و کودکان است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: انقلاب متعلق به مردم است و مردم در هر سلایقی که باشند دل در گرو انقلاب دارند وتلاش برخی افراد در جهت تلخ کردن کام مردم است واین خوب نیست و باید خدمات دولت تدبیر و امید به خوبی توسط رسانه ها تبیین شود.

موسوی تصریح کرد: با مدیران دستگاه های اجرایی استان در خصوص رعایت حقوق مردم و کارایی خدمت رسانی به جامعه تعارف نداریم.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است، افزود: بعد از بررسی های لازم شاهد بودیم در برخی بخش ها اقدامات دولت در استان بسیار خوب بوده که اطلاع رسانی مناسبی از آن صورت نگرفته است.