به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «فایننشال تایمز»، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که قصد دارد توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به پیمان «نفتا» که بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک منعقد شده را دوباره مورد مذاکره قرار دهد یا اینکه قرارداد جدیدی را ایجاد کند تا متناسب با منافع شهروندان آمریکایی باشد؛ در همین ارتباط «گوآجاردو» وزیر اقتصاد مکزیک گفت: «امیداور هستم که جهان متوجه این موضوع باشد که آنچه برای پیمان «نفتا» اتفاق افتاد، بر روی جهان تاثیر خواهد گذاشت و آمریکا با چند جانبه گرایی خوشحال نیست.»

وزیر اقتصاد مکزیک همچین تصریح کرد، مکزیک عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را بعنوان یک شبکه امن در نظر گرفته؛ اما نگرانی ما از آن است که ممکن است ایالات متحده به قوانین تجارت جهانی احترام نگذارد.

این مقام مکزیکی خاطر نشان کرد، بازبینی یا انحلال پیمان «نفتا» و نیز عدم تبعیت آمریکا از قوانین سازمان تجارت جهانی می تواند منجر به دردسر برای تجارت آزاد جهانی شود.

«گوآجاردو» گفت: «به دنبال انصراف آمریکا از پیمان تجارت آزاد «ترانس پاسفیک»، مکزیک مذاکرات تجارت آزاد با استرالیا، برونئی، مالزی، نیوزلند، سنگاپور و ویتنام را آغاز کرده است.»

در همین حال «انریک پنا نیئوتو» رئیس جمهور مکزیک نیز چندی پیش اعلام کرد، احتمال دارد که مذاکرات «نفتا» را بعداز رایزنی با تجار مکزیکی در ماه می (اردیبهشت ماه سال ۹۶) آغاز کند.

البته پیش از این «ترامپ» از پیمان «نفتا» بعنوان یک فاجعه برای اقتصاد آمریکا یاد کرده است.