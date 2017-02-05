خودروی حامل امام جمعه و فرماندار فهرج واژگون شد

امیر برجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز صبح فرماندار و امام جمعه فهرج به منظور افتتاح پروژه عمرانی در ایام الله دهه فجر راهی روستای یوسف آباد از توابع فهرج می شوند.

وی افزود: در نزدیکی روستای فتح آباد خودرو حامل فرماندار و امام جمعه فهرج از مسیر خارج شده و واژگون می شود.

برجی ادامه داد: یکی از خودروهای عبوری جاده وقتی که از شانه خاکی یکباره به سطح جاده اصلی وارد شده، کنترل خودرو از دست راننده خارج و موجب انحراف خودرو می شود.

وی با بیان اینکه حال عمومی امام جمعه فهرج مساعد است، افزود: فرماندار فهرج از ناحیه دست دچار آسیب جزئی شده است.