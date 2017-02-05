  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۵۱

مسئول روابط عمومی فرمانداری فهرج:

خودروی حامل امام جمعه و فرماندار فهرج واژگون شد

خودروی حامل امام جمعه و فرماندار فهرج واژگون شد

فهرج - مسئول روابط عمومی فرمانداری فهرج از واژگونی خودروی حامل امام جمعه و فرماندار فهرج خبر داد و گفت: حال سرنشینان مساعد است.

امیر برجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز صبح فرماندار و امام جمعه فهرج به منظور افتتاح پروژه عمرانی در ایام الله دهه فجر راهی روستای یوسف آباد از توابع فهرج می شوند.

وی افزود: در نزدیکی روستای فتح آباد خودرو حامل فرماندار و امام جمعه فهرج از مسیر خارج شده و واژگون می شود.

برجی ادامه داد: یکی از خودروهای عبوری جاده وقتی که از شانه خاکی یکباره به سطح جاده اصلی وارد شده، کنترل خودرو از دست راننده خارج و موجب انحراف خودرو می شود.

وی با بیان اینکه حال عمومی امام جمعه فهرج مساعد است، افزود: فرماندار فهرج از ناحیه دست دچار آسیب جزئی شده است.

کد مطلب 3898125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها