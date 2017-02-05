بازاریابی چالش مهم صنعت چاپ در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زینب تقوی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از سیزدهمین دوره از نمایشگاه کتاب مازندران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران یکی از معتبر ترین انتشارات دانشگاهی است.

وی افزود: انتشارات جهاد دانشگاهی در دو مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرد به همین دلیل کتاب های این انتشارات مورد توجه مراکز دانشگاه ها است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی مازندران، در ادامه با اعلام اینکه در سال ۹۱ حدود ۲۰۰ عنوان کتاب منتشر شد، افزود: این عناوین با موضوعات کشاورزی، پزشکی، کامپیوتر و مدیریت بوده است و از سال ۹۱ به بعد جهاد دانشگاهی مازندران مجوز انتشارات در استان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

وی، از انتشار کتاب هایی در حوزه فرهنگ مازندران توسط جهاد دانشگاهی استان خبر داد و افزود: کتاب هایی همچون کتاب های افسانه های مازندران، سفال ساری و کتاب دستبافت های مازندران به صورت پژوهشی تهیه و منتشر شد.

مسئول انتشارات جهاد دانشگاهی استان مازندران، در ادامه انتشار کتاب تاریخ انقلاب مازندران در سال ۹۱ را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این کتاب، تمامی وقایع دوران انقلاب اسلامی در مازندران به خوبی به رشته تحریر درآمد.

تقوی، با اعلام اینکه برخی ارگانها برای خرید کتاب های انتشارات جهاد دانشگاهی استان در قالب امضاء تعهد نامه، اعلام آمادگی کردند، افزود: در این بین برخی دستگاه ها و ادارات همچون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و فرمانداری ساری ، اداره کتابخانه های عمومی استان، از محل بودجه خرید کتاب این تعهدات را عملیاتی نکردند.

وی، در ادامه مشکلات حوزه صنعت چاپ را برشمرد و گفت: مهمترین مشکلات حوزه چاپ در مازندران مربوط به بخش توزیع است زیرا برای برای توزیع کتاب های منتشر شده شرکتی وجود ندارد و در عین حال بازاریابی یکی از مشکلات مهم است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی مازندران، افزود: برای مرتفع شدن این مشکلات بایستی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اداره کل کتابخانه های عمومی اقدامات حمایتی را انجام دهند.

تقوی، ورود به فضای کتاب های مجازی و استفاده آن برای معرفی کتابها را فرصت مناسبی عنوان کرد و گفت: جهاد دانشگاهی صرفا بخش کتاب های مکتوب فعالیت دارد.

وی از وجود کمپین مطالعه گروهی توسط جهاد دانشگاهی در استان خبر داد و گفت: مشکل توزیع کتاب در استان مازندران جدی است البته عدم وجود بازار مناسب در حوزه مخاطبین خاص هم یکی از چالشها ی حوزه چاپ است.