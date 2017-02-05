سیستان و بلوچستان دروازه توسعه اقتصاد کشور است

حسین ابویی مهریزی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از معدن مس چهل کوره زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سیستان و بلوچستان با داشتن ظرفیت های مختلف از جمله معادن مس و طلا دروازه توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود.

وی افزود: اجرای طرح های اقتصادی و تولیدی علاوه بر اشتغال زایی تاثیر مثبتی در رفع معضلات اجتماعی و رشد اقتصادی دارد.

وی تصریح کرد: طرح هایی نظیر گازرسانی و راه آهن از جمله پروژه هایی هستند که نقش موثری در توسعه استان سیستان و بلوچستان خواهند داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان به لحاظ ظرفیت های موجود و دارا بودن شرایط امن که یکی از اولویت های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است، فرصت مناسبی را در اختیار صاحبان سرمایه قرار داده است.

وی ادامه داد: بر اساس اکتشافات معدنی انجام‌شده وجود معادن طلا، مس، منیزیت و تیتانیوم ازجمله ظرفیت‌های کم‌نظیر استان سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به اینکه شرایط برای توسعه این استان فراهم است، بیان کرد: برای رسیدن به این هدف جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت ها در اولویت قرار دارد.