پروژه سالن ورزشی ۲ هزار نفری شهرستان سلسله کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سالن ورزشی دو هزار نفری شهرستان سلسله امروز با حضور مدیر کل ورزش و جوانان لرستان، فرماندار سلسله، امام جمعه سلسله و ... کلنگ زنی شد.

قدرت الله فلاح نژاد در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه اهمیت ورزش در جامعه بر کسی پوشیده نیست اظهار داشت: ورزش به سلامت روح و روان انسان کمک می کند.

وی یکی از راههای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را ورزش عنوان کرد و گفت: شهرستان سلسله همواره دارای ورزشکاران فراوانی در رده های ملی بوده است.

فرماندار شهرستان سلسله بر ضرورت توجه مسئولان به حوزه ورزش شهرستان سلسله تاکید کرد و گفت: در مجموع ۶.۲ درصد اعتبارات این شهرستان به حوزه ورزش اختصاص پیدا کرده است.

فلاح نژاد همچنین بر ضرورت تکمیل سالن ورزشی مسکن مهر در شهرستان سلسله تاکید کرد.

حجت الاسلام موسوی امام جمعه سلسله نیز در این مراسم بر ضرورت بازگو کردن خدمات نظام تاکید کرد و اظهار داشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی بر ضرورت اطلاع رسانی دستاوردهای نظام از سوی رسانه ها تاکید کرد و گفت: افتتاح این سالن ورزشی در شهرستان سلسله موجب توسعه این شهرستان در حوزه ورزش می شود.