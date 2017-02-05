رأی دستگاه قضائی آمریکا بر لغو مصوبه ترامپ اقدامی عاقلانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در حشایه دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان با بیان اینکه این تحریم‌ها توسط آمریکا کار تازه‌ای نیست، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ‌گاه حسن نیتی بین رجال سیاسی این کشور نسبت به ایران ندیده‌ایم و هر کاری که توانسته‌اند علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند.

وی افزود: اینکه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب به طور مداوم تأکید می‌شود، به این دلیل است که با هر تصمیم خلق‌ الساعه و غیرانسانی که یک حکومت در نقطه‌ای از دنیا می‌گیرد، اقتصاد جمهوری اسلامی دچار مشکل نشود.

ولایتی پیرامون انتشار یک توئیت توسط ترامپ پیرامون هزینه یک تریلیون دلاری در عراق و عدم بهره‌برداری از این هزینه خاطرنشان کرد: آدمی که حرف بی‌حساب می‌زند ما خیلی روی حرف‌هایش حساب نمی‌کنیم. اگر این مقدار هزینه توسط دولت آمریکا انجام شده، در مقابل هزاران میلیون دلار به مردم عراق صدمه وارد شده و ۲ جنگ خانمانسوز و مخرب بر مردم این کشور توسط آمریکا تحمیل شده است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آمریکایی‌ها به دروغ می‌گفتند حرفشان صدام‌ است در حالی که آنها صدام‌ را حمایت می‌کردند.

ولایتی با بیان اینکه آمریکایی‌ها تمام زیربناهای عراق مانند کارخانه‌ها، جاده‌ها و پل‌های این کشور که صدها میلیارد دلار بابت آن هزینه شده بود را در بمباران‌های بی‌امان طی ۲ مرحله از بین بردند و امروز در بسیاری از شهرهای عراق از ۲۴ ساعت چند ساعتش را برق ندارند. در صورتی که قبل از حملات آمریکا، مردم عراق به لحاظ زیربنایی وضعیت بهتری داشتند.

وی با بیان اینکه عراقی‌ها که از آمریکایی‌ها برای ورود به کشورشان دعوت نکرده بودند، تصریح کرد: مگر آمریکایی‌ها جز دشمنی با عراقی‌ها کار دیگری انجام داده‌اند؟ آنها از مردم عراق تودهنی خوردند و بابت دخالت غیرقانونی خود هزینه کردند.

ولایتی افزود: این مردم عراق‌اند که باید از آنها بابت خساراتی که آمریکایی‌ها به آنها وارد کرده‌اند مطالبه کنند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در مورد رأی دستگاه قضائی آمریکا مبنی بر لغو ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور اسلامی به این کشور تصریح کرد: اگر قوه یا فرد هوشمندی در آمریکا وجود دارد و در منصب قضا نشسته و می‌بیند کار غیرمعقول و غیرمنطقی انجام شده است، از استقلال خود در حوزه قضا استفاده کرده و نظر غیرقانونی رئیس جمهور این کشور را ابطال کرده است و هر قاضی عاقل و باتجربه‌ای چنین کاری را انجام می‌دهد.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق، افزود: همچنین در این راستا حمایت از فعالیت‌های دولت حیدرالعبادی نخست‌وزیر این کشور که به صورت قانونی و مشروع به نخست‌وزیری عراق رسیده، حائز اهمیت است.

«یان کوبیش» ادامه داد: ایشان نیز برنامه‌های اصلاحاتی خود را ارائه داده که این برنامه‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی به نقش دموکراتیک در کشور عراق اشاره کرد و گفت: بنده تأکید دارم که فرآیند دموکراتیک در عراق در جریان است.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری انتخابات متعدد طی سال جاری در عراق اشاره و تأکید کرد: ما در سپتامبر انتخابات استان‌ها را داریم، همچنین در سال جاری برگزاری انتخابات ریاست حکومت کردستان عراق را پیش رو داریم و انتخابات پارلمان این کشور نیز که در سال آینده برگزار می‌شود که برگزاری این انتخابات‌ امیدآفرینی و عامل نشاط سیاسی در عراق خواهد بود.

«یان کوبیش» به آشتی ملی در عراق اشاره و تصریح کرد: آشتی ملی و توافق بین گروه‌های مختلف و حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی این کشور بسیار اهمیت دارد.