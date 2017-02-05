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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۴

معاون استاندار مازندارن:

۹۵۳ واحدی تولیدی مازندران تسهیلات بسته رونق تولید دریافت کردند

۹۵۳ واحدی تولیدی مازندران تسهیلات بسته رونق تولید دریافت کردند

آمل - معاون هماهنگی امور اقتصادی مازندران گفت: مازندران با پرداخت تسهیلات بسته رونق تولید به ۹۵۳ واحد رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه یک‌شنبه در حاشیه بازدید از شرکت فولادین ذوب آمل بابیان اینکه استان مازندران با پرداخت ۹۵۳ فقره تسهیلات بسته رونق تولید رتبه اول را در کشور دارد، افزود: ۳۹۷ میلیارد تومان تسهیلات تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران پرداخت شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به اینکه ۱۹۶ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع در مازندران برگزار کردیم، ادامه داد: چهار جلسه استانی با حضور مدیران بانک در شهرستان آمل برگزار و مشکلات مورد به مورد بررسی شد.

خیریان پور بابیان اینکه ظرفیت و پتانسیل بالقوه‌ای در مازندران نهفته است، ادامه داد: در بخش صنعت و کشاورزی ظرفیت‌های متعددی داریم که امیدواریم باتدبیر مدیریت عالی استان و تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهد رشد مازندران باشیم.

کد مطلب 3898162

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