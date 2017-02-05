حسون: سوریه به روند پیروزی و ریشه کنی تروریسم ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «احمد بدرالدین حسون» مفتی اعظم سوریه اظهار داشت که سوریه به مسیر پیروزی و ریشه کنی تروریسم ادامه می دهد.

حسون روز یکشنبه در دیدار با هیات پارلمانی بلژیک در دمشق، با بیان اینکه رژیم های سیاسی اروپا و مرتجع منطقه ساخته پرداخته افراط گرایی هستند کشورهای اروپایی را به حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم دعوت کرده و گفت: تندروهای موجود در کشورهای اروپایی بمب های ساعتی و گروه های خاموشی هستند که در هر وقتی ممکن است نسبت به اقدامات تروریستی دست بزنند.

در همین حال رئیس هیات پارلمانی بلژیک نیز گفت که نگرش اروپایی ها به تحولات سوریه تغییر یافته و بویژه پس از آنکه اقدامات تروریستی در تعدادی از این کشورها روی داد شفاف تر شده است.

وی افزود: مردم اروپا به خوبی می دانند که وقتی دو طرف دشمن مشترکی دارند باید برای مبارزه با آن اقدامات قاطعی اتخاذ کنند.

اعضای هیات پارلمانی بلژیک اعلام کردند که به دولت خود برای اتخاذ تدابیر جدی در مسیر مبارزه با تروریسم و افزایش تلاش ها در این خصوص فشار خواهند آورد.

گفتنی است که هیات پارلمانی بلژیک روز پنج شنبه گذشته وارد سوریه شده بود.