به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه یکشنبه در آیین جشن بزرگ فجر به میزبانی سالن همایش‌های هلال‌احمر گرمسار بابیان اینکه انقلاب کردیم تا سیاست را اخلاقی کنیم نه اخلاق را سیاسی، ابراز داشت: افرادی که تلاش می‌کنند با تخریب دولت را تضعیف و ناکارآمد جلوه دهند باید متوجه باشند که مسیر پیشرفت و رونق در کشور فراهم‌شده و مردم‌فریب این توطئه‌های تفرقه‌افکن را نخواهند خورد.

وی بابیان اینکه رشد کاریکاتوری اقتصادی در کشور دیگر معنا ندارد، افزود: در حال حاضر توسعه متوازن در جمهوری اسلامی ایجادشده و شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل رویکرد جدیدی از دولت را معرفی کرد و امروز مشاهده می‌کنیم چطور صنایع خرد و کوچک با این تغییر رویکرد احیا و جان تازه یافتند.

استاندار سمنان بابیان اینکه دیپلماسی خارجی ارزش‌های بسیاری برای ایران خلق کرد، ابراز داشت: برخی در تلاش هستند تا دستاوردهای نظام را در اذهان عمومی بد جلوه دهند که باید گفت قبل از برجام کشورهای پنج به‌علاوه یک درصدد جنگ با ایران بودند که باتدبیر دولت نه‌تنها دشمنان به‌زانو درآمدند بلکه برنامه‌های هسته‌ای به‌صورت قانونی در نظام بین‌المللی به همگان معرفی شد.

خباز با تأکید بر اینکه مردم ایران کاملاً هوشیار و آگاه هستند، تصریح کرد: کارشکنی و تفرقه نمی‌تواند خللی درروند اتحاد بین مردم ایجاد کند چنانکه در انتخابات قبلی به‌وضوح نشان دادند که مردم انقلابی در برابر توطئه‌های دشمن ایستاده‌اند و با حضور خود در انتخابات سال آینده با قاطعیت پاسخ دندان‌شکن خود را به عوامل عوام‌فریبی که می‌خواهند دولت را تضعیف جلوه دهند، خواهند داد.

وی افزود: امروز حضور جمهوری اسلامی در منطقه ازنظر قدرت و توان نظامی حرف اول را در دنیا می‌زند چراکه توازن دنیا را برهم زده و جمهوری اسلامی با حمایت از مظلومان و مستضعفان مسلمان دشمنان را نابود و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کرده است و این از اقتدار نظام مقدس جمهوری محسوب می‌شود.