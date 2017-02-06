تداوم انقلاب نیازمند بصیرت عمقی و محتوایی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه یکشنبه در نشست بصیرتی اساتید با محوریت ایمان به خدا، رهبری و وحدت کلمه در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، اظهار داشت: محوریت های این برنامه در واقع همان مفاهیمی هستند که به شکل گیری انقلاب منجر شدند و امروزه نیازمند نگاه عمقی و محتوایی هستند.

وی ایمان داشتن به هدف و گذشتن از منیت ها برای ایجاد وحدت را مهم دانست و تصریح کرد: رهبری، جهان بینی و اعتقادات، تعالی فرهنگی و سطح آگاهی، عدالت خواهی و منطقی بودن هدف از جمله مؤلفه های وحدت هستند که در نهضت انقلاب ارکان رهبری امام را شکل دادند.

به گفته کولانی تداوم انقلاب نیازمند ایمان داشتن، وحدت و رهبری است که با تدبیر و تربیت نیروها و کادر انقلابی و تشکیل بسیج عمومی تقویت و تحکیم می شود.

وی با بیان اینکه رهبری امام خمینی (ره) دارای نظام و سیستمی بود که مردم را حمایت کرد و آنان را به رأی گذاشت، افزود: نخستین و مهمترین نقش رهبری امام در پیروزی انقلاب داشتن صداقت بود که این مهم حمایت مردمی را به همراه داشت و در واقع شاخصه اصلی شکل گیری نظام همین پشتوانه مردمی است.