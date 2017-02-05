عمر البشیر: اجازه استفاده از خاک سودان علیه عربستان را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان اعلام کرد که منطقه «حبایب» که مدت هاست با مصر در خصوص آن منازعه وجود دارد متعلق به سودان باقی خواهد ماند.

البشیر در گفتگو با شبکه العربیه، پیرامون گزینه های مطرح درباره این منطقه افزود که سودان در صورت مخالفت مصری ها با موضوع گفتگو به شورای امنیت مراجعه خواهد کرد.

رئیس جمهور سودان در خصوص روابط با عربستان و ایران نیز مدعی شد: عربستان اطلاعاتی را در خصوص فعالیت علیه این کشور از طریق خاک سودان در اختیار داشت.

وی همچنین افزود که سودان هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه عربستان سعودی استفاده شود.

البشیر با ادعای اینکه حضور مرکز ایرانی در سودان حساسیت هایی را ایجاد کرده بود، گفت: ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این فعالیت باید متوقف شود.

گفتنی است که سودان در ائتلاف متجاوز به یمن که سرکردگی آن برعهده عربستان است، مشارکت دارد.