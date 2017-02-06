برف بر روی خانه های کپری/ مردمی که زیر شاخه های درختان می لرزند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: وقتی اسم بخاری را در برخی از مناطق جنوبی کرمان بیاوریم این واژه بیشتر از اینکه ساکنان این منطقه را به یاد زمستان بیاندازند انها را به خنده وا می دارد.

جنوب کرمان شامل مناطقی گرم است که در اوج سرمای زمستان و بارش برف در سایر استانها و حتی مناطق غربی و شمالی کرمان، آب و هوایی معتدل دارد و در واقع زمستان فصل کشاورزی و برداشت محصولات مختلف است.

در بهمن ماه سال جاری مردمی جنوب کرمان که سال ها باران به روی خود ندیده بودند به ناگهان با موج بارش هایی مواجه شدند که گاه به سیل نیز ختم شد.

روزگار سخت کپرنشینان در جنوب کرمان

تعجب آورترین منظره جنوب کرمان نشستن برف بر روی خانه های کپری مردم محروم بود، در واقع این سازه ها به دلیل هوای گرم و مرطوب منطقه شکل گرفته اند اما این بار شاهد بارش برفی بودند که بسیاری از مردم این مناطق برای نخستین بار شاهدش بودند.

هر چند در دولت های گذشته بارها سخن از برچیده شدن کپرنشینی در شهرستان های محروم استان کرمان شده اما این نماد فقر که برخی از مسئولان برای پاک کردن صورت مساله آن را نماد اقلیم منطقه می خوانند طی روزهای گذشته جامه سفید برتن پوشید.







به گفته ساکنان این مناطق و به خصوص ریش سفیدان طایفه های محلی، آخرین برفی که در برخی از این روستاها باریده است به بیش از نیم قرن قبل باز می گردد و بسیاری از مردم تا کنون برف را از نزدیک ندیده بودند.

برف و باران بخش های اندکی از تالاب خشکیده جازموریان را نیز سیراب کرد و موجب شد با وجود بادهای شدید در منطقه این بار ریزگردها کمتر بر آسمان روستاهای دور افتاده جنوب کرمان سایه بیندازند.

اما مردمان فقیر و محروم روستاهایی که با بارش برف و افت شدید دمای چند روز اخیر استان کرمان مواجه شدند روزگار سختی را می گذارنند.

دهستانهای مارز و پشت سر نمونه ای از این روستاها هستند که سرما را میهمان ناخوانده ای می بینند که هم نشینشان شده و تنها وسیله دفع سرما هم آتش روشن میانه کپر است.

سوز سرما و برف سفید نشسته بر چادر ها و کوه های اطراف از لابلای شاخ و برگ خانه های چوبی تن مردمی را می گزد که هیچ گاه خود را برای این تغییر اقلیم آماده کرده بودند.

هر چند مسئولان با توزیع چادر در برخی از این روستاها سعی کرده اند مردم را از چنگال سرمای شدید روزها و شب های اخیر رها کنند اما ساکنان این روستاها همچنان با مشکل جدی نبود وسایل گرمایشی، عدم امکان تهیه پلاستیک برای پوشش خانه های کپری و سیلاب و سرما مواجه هستند.

توزیع چادر بین روستاییان منطقه

رئیس جمعیت هلال‌احمر منوجان در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت این روستاها با اشاره به مشکلاتی که در برف اخیر برای مردم روستاهای منوجان ایجاد شده است گفت: ۳۳ خانوار در بارش برف دچار حادثه شدند که‌ ۲۲ عدد چادر بین آنها توزیع شد.

احمد طاهری افزوده است که شدت بارش برف در برخی از این مناطق کاملا غافلگیر کننده و بی سابقه بوده است که می توان به روستاهای کوهستانی آبگل و تبتو در منوجان اشاره کرد.

وی از امداد رسانی سریع به مردم منطقه خبر داد و گفت: امدادرسانی در حال انجام است.

وی بارش برف را در برخی از این مناطق سنگین دانست و افزود: بین خانوارهای این منطقه چادر توزیع شده است که از سرما در امان بمانند.







وی همچنین از توزیع پتو ومواد غذایی در منطقه خبر داد و افزود: اقدامات لازم انجام شده و همچنان آماده امداد رسانی به مردم هستیم.

محمد یکی از ساکنان روستاهای کپری جنوب کرمان است که با سرمای شدید هوا مواجه شده اند، وی می گوید: ما انتطار بارش برف در این مناطق را نداشتیم و اصولا دمای هوا تا این اندازه در منطقه سرد نمی شود.

وی افزود: خانه های اکثر مردم روستا کپری است و سرمای هوا به سادگی از لابه لای شاخه های درختان به درون خانه نفوذ می کند و ما برای رهایی از این سرما سعی میکنم از وسایل و پوشش های موجود استفاده کنیم.

وی می گوید: برخی از روستاهای منوجان و قلعه گنج امسال با این مشکل مواجه شده اند.

بروز خسارت به کشاورزی و دام های کپرنشینان

احمد پیرمردی سالمند است که به خبرنگار مهر می گوید: در طول عمرم ندیده بودم برف بر روی کپر ها ببارد، هر چند از بارش باران و برف بعد از ماه ها انتظار خوشحال هستیم اما سرمای هوا آزار دهنده است.

وی به کشاورزی منطقه هم اشاره می کند و می گوید: مردم در این فصل از سال محصولات مختلف را کشت می کنند و دامهایشان به علوفه نیاز دارند.

این پیرمرد ادامه می دهد: ما توان مالی ساخت خانه نداریم چه برسد به گلخانه به همین بسیاری از محصولات مردم محروم جنوب دچار خسارت شده اند و همین محل امرار معاش را هم از دست داده ایم.







تغییرات اقلیمی ناگهانی که طی روزهای اخیر در استان کرمان روی داد موجب بروز بارندگی های محدودی در استان شد که البته همین بارشها نیز اکثرا به سیل و یا بارش در مکانهای نامناسب ختم شد.

زمستان های سرد در انتظار کپرنشینان

برودت شدید هوا نیز بر مشکلات مردم به افزوده است و مهمترین نگرانی مردم در کنار سلامت خود و فرزندانشان در خانه های کپری، خسارت هنگفتی است که سرمازدگی به مزارع وارد می کند.

مریم سلاجقه، کارشناس کشاورزی اداره کل هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: ورود سامانه جوی که هفته گذشته در استان کرمان فعال بود منجر به افت شدید دمای هوا در استان کرمان و بارش برف در برخی از مناطق استان کرمان شد که گاه بی سابقه بود مثلا در شهر بم که کمتر شاهد بارش برف بودیم شاهد بارش برف بودیم و این پدیده در برخی از مناطق گرمسیر جنوب کرمان نیز روی داده است.

وی برودت هوا را در روزهای اخیر چشمگیر دانست و افزود: تغییرات اقلیمی و بروز پدیده های هواشناسی منجر به نمود تغییرات اقلیمی می شود که کشاورزان و مردم با آن مواجه شده اند.

وی از کشاورزان مناطق گرمسیر خواست برای مقابله با سرمازدگی محصولات کشاورزی با کارشناسان جهاد کشاورزی منطقه مشورت کنند.

به نظر می آید حالا مردم کپرنشین مناطق جنوبی کرمان باید کم کم خود را در کنار تابستان های گرم و سوزان منطقه برای زمستان های سرد هم آماده کنند.