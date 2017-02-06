به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه به میزبانی دفتر خود ضمن اشاره به پیگیری های صورت گرفته در راستای پروژه های معدنی شاخص شرق استان سمنان، ابراز داشت: معدن پتاس طرود در زمره زیرساخت های معدنی خوب استان است که امروز خوشبختانه شاهد رفع مشکلات آن شامل ایراداتی که محیط زیست بر جاده دسترسی آن وارد کرده بود، هستیم که این امر نوید شنیدن خبرهای خوبی در حوزه بهره برداری از این سرمایه عظیم و تولید اشتغال در منطقه را می دهد.

وی افزود: مشکل راه دسترسی این معدن با رایزنی های صورت گرفته با سازمان محیط زیست که سابقا با عدم ارائه مجوز از سوی این سازمان روبرو شده بود، خوشبختانه حل شده و همان راه امروز با ارائه مجوز های لازمه قابل استفاده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی درباره دیگر پروژه های معدنی نیز، توضیح داد: علاوه بر پتاس طرود، مس عباس آباد و مس کویر نیز در دست پیگیری هستند که خوشبختانه مطالعات آنها انجام شده و سرمایه گذار برای این طرح ها پا پیش گذاشته است، همچنین درباره معدن عباس آباد باید گفت مشکل آب و برق این معدن نیز حل شده و شاهد ورود سرمایه گذار به این بخش در راستای ارتقای تولیدات معدنی و توسعه اقتصادی هستیم که امیدواریم به زودی این معادن به بهره برداری برسند.

حسینی شاهرودی درباره پروژه قطعه سازی ایران خودرو نیز گفت: درباره این پروژه هم اقدامی نشده و طرح ابتر مانده است چرا که باید گفت طرح ورود قطعه سازی خودرو ابتدا قرار بود بین چهار شهرستان استان شامل سمنان، گرمسار، دامغان و شاهرود تقسیم و هر بخش در یکی از این شهرستان ها واقع شود اما این طرح به کلی منتفی شد هرچند مسئولان در مرکز استان مجددا از طریق دیگری اقدام و امروز به نتیجه نیز رسیدند، اما ما با نشست هایی که در پایتخت با خودروسازان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید این طرح را فراموش کرده و به دنبال طرحی دیگر برای شاهرود باشیم.

وی درپاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی عملکرد مسئولان حوزه مدیریت شهری نیز گفت: مطالبات مدیریت شهری را باید از شورای شهر که خودشان را پارلمان شهری می نامند، جویا شد ما بنا نیست دخالتی مستقیم کنیم اما بارها به آنها گفته ایم که نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی یک پتانسیل برای شهرستان است که باید از آن استفاده کرد در این راستا نیز بارها ما به شورا و شهرداری پیشنهاداتی دادیم و بعضا آنها از ما نکاتی را خواسته اند اما قطعا نباید انتظار داشت که نماینده ورودی تحکم آمیز به مسائل شهری داشته باشد ما باید تعامل داشته باشیم و بنا نیست جبهه ای گرفته شود حتی اگر عملکرد مدیریت شهری مناسب نباشد وظیفه رسانه ها است تا این امر را طلب کنند.

عضو خانه ملت درباره شرایط مرز هوایی فرودگاه شاهرود نیز، توضیح داد: به دنبال تکمیل زنجیره صادرات و تولید محصولات کشاورزی شاهرود هستیم لذا این امر را باید از کوچکترین بخش و حلقه زنجیر شامل کارگران آغاز و آن را تا بزرگترین حلقه یعنی صادر کننده، حمل و نقل، بازار یابی، بسته بندی و توزیع و ... ملحق کرد که یکی از راه های رسیدن به این امر خروج شاهرود از بن بستی است که امروز دچار آن هستیم و تنها راه خروج از این بن بست، تحقق مرز هوایی فرودگاه آن است.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه مرز هوایی مطالبه ای ۲۵ساله برای مردم شاهرود است، ابراز داشت: این فرودگاه باید به صورت فرودگاه کارگو معرفی شود تا شاهد منفعت رسانی به تمام استان باشیم و این امر در کنار جذب توریست، مقوله صادرات محصولات تازه درختی و کشاورزی را به همراه دارد.

وی همچنین درباره اشتغال زایی نیز، گفت: اشتغال را باید از دولت طلب کرد هرچند اقدامات خوبی در سطح استان ها برای اشتغال زایی صورت گرفته که طرح حمایت از تعاونی های کوچک و بزرگ روستایی و شهری نمونه این موارد هستند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز ظرفیت های خوبی برای اشتغال در شهرستان فراهم است که نمونه آن کارگاه های تولیدی لباس ورزشی در کلاته خیج هستند که یک کارگاه آن می تواند برای ۷۵ نفر شغل ایجاد کند که نمونه این کارگاه شاید ۱۰مورد در کلاته خیج و چندین مورد در خارج از آن باشد لذا باید به سمت حمایت از صنایع اشتغال زا رفت تا شاهد فراهم آمدن شرایطی مناسب برای جوانان باشیم.