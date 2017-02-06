عزمی برای رونق مسکن در کشور وجود ندارد/ حل ترافیک قم با منوریل

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه یکشنبه در جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی که به همت شورای هماهنگی اصولگرایان در مسجد چهارمردان قم برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب ما در ادامه نهضت رسول الله(ص) است و اگر می‌خواهیم در صراط مستقیم بمانیم باید مراقب باشیم اسلام ناب را دنبال و ترویج کنیم نه اسلام آمریکایی و سکولار را.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم انقلاب تداوم داشته باشد باید جلوی انحراف آن را بگیریم، گفت: بصیرت افزایی از نکات مهم است و اگر مردم بصیرت نداشتند انقلاب ۳۸ سال با همه توطئه‌ها تداوم پیدا نمی‌کرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی، وجود ولایت فقیه را بزرگ‌ترین نعمت دانست و تصریح کرد: اگر ما با بصیرت پشت سر رهبری در این عصر بایستیم امکان انحراف از مسیر مستقیم انقلاب اسلامی وجود نخواهد داشت و دیگر فردی چون ترامپ نمی‌تواند ما را تهدید کند.

وی با اشاره به اینکه کسانی که فکر می‌کنند با تعامل با کدخدا می‌توانند در کشور استقلال ایجاد کنند در اشتباه هستند، عنوان کرد: بزرگ‌ترین شیطان آمریکا است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر طبل ناکارآمدی نظام اسلامی کوبید.

احداث ۵۲ درصد آزادراه‌ها دولت هشتم و نهم

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی هیچ بحرانی به دنبال نداشت، گفت: ما ۶۳ هزار و ۵۷۰ کیلومتر انواع راه را ساختیم و تحویل دادیم و ۴۸ هزار و ۱۵۹ کیلومتر انواع راهی که در دست ساخت بود را تحویل دولت یازدهم دادیم که اگر با همان شیوه که ما داشتیم کار را پیگیری می‌کردند هر دو هفته یک بار پروژه‌ای آماده افتتاح می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه ۵۲ درصد آزاد راه‌ها در ۸ سال دولت نهم و دهم ساخته شده است، افزود: در دولت قبل ۲۱ استان از طریق بزرگراه و آزادراه به یکدیگر و به مرکز متصل شدند اما بعد از دولت دهم هیچ استانی به این شبکه وصل نشده است و حتی بعد از سال ۹۲ هیچ استانی به شبکه ریلی هم متصل نشده است.

این عضو کابینه دولت نهم با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی باید برای مسکن کارگران و محرومین فکری شود، گفت: بر این اساس مسکن مهر را ایجاد کردیم اما اکنون مسکن مهر و پردیسان‌ها را نامناسب می‌دانند چرا که در مقابل کاخ‌ها هیچ هست.

پروژه مسکن مهر کارشناسانه بود

وی با این توضیح که مسکن مهر پروژه‌ای کارشناسانه بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۳ میلیون نفر در کشور مستأجر بودند و نسبت مسکن با خانوار ۱، ۵ میلیون واحد تفاوت داشت دولت این پروژه را طراحی و اجرا کرد.

نیکزاد با بیان اینکه یک میلیون و ۱۸۶ هزار مسکن تحویل مردم و یک میلون هم با پیشرفت ۷۰ درصد تحویل دولت دهم شد، گفت: کسانی که مسکن مهر را مزخرف خواندند در واقع توفیق خدمت رسانی به مردم را ندارند و اگر در مسکن اجتماعی مطلوب‌تر عمل کردند آن‌ها را دعا خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه کم‌ترین نقدینگی در دولت نهم و دهم بوده است، تصریح کرد: اکنون نقدینگی یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است که بالغ بر ۶۸۴ هزار میلیارد تومان اضافه شده حال سئوال اینجاست این نقدینگی به کدام بخش اختصاص داده شده.

وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص منوریل قم نیز گفت: این پروژه در شورای عالی ترافیک با ریاست معاون عمرانی رئیس جمهور مطرح شد و آن زمان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد که اگر با آن اهتمام قبل این پروژه را دنبال می‌کردند بحث ترافیکی زوار کریمه اهل بیت(ع) برطرف می‌شد.

در نوسازی ناوگان حمل و نقل الویت با ناوگان ریلی است

وی با بیان اینکه دولت قبل کشور را با ۱۱۴ هواپیما تحویل گرفت و با ۲۲۴ هواپیما تحویل داد، افزود: خرید یک هواپیما این همه ذوق ندارد که برای افتتاح آن وزیر و برخی دیگر از افرادی که در جایگاه قانون گذاری کشور هستند شرکت کنند؛ ما با نوسازی ناوگان حمل و نقل مخالف نیستیم اما بر طبق نظر کارشناسان و برخی مسئولان الویت با ناوگان ریلی است.

نیکزاد با بیان اینکه مسکن رونق نمی‌گیرد چرا که امکان دارد به وزارت راه مأموریت داده شده که این بخش را فعال نکند چون اگر فعال شود به دنبال آن رونق ایجاد می‌شود و ۲۳ رشته شغل فعال می‌شود که این‌ها اندکی تورم ایجاد می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه اعتقادی بر خارج کردن مسکن از رکود در دولت فعلی نیست، ابراز داشت: اگر دولت بخواهد از رکود خارج شود باید مسکن رونق یابد و پیش بینی ما این است تا سال ۹۶ عزمی برای رونق مسکن در کشور وجود ندارد.