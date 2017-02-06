تربیت پرستار در بیمارستان ها کار خطرناکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمدتقی صفدری، اظهار داشت: مدت ها است که وزارت بهداشت برای کمبود پرستار در بیمارستان ها کارهای غیرکارشناسی ارائه می کند که یکی از آنها تربیت کارشناس پرستاری است.

وی تاکید کرد: انجمن این کار را خطرناک می داند چون حرفه پرستاری و پرستاران آسیب می بینند و افرادی به بیماران خدمات ارائه می کند که تخصص کافی ندارند.

صفدری افزود: متاسفانه بیمارستان هایی در شهرستانهای رباط کریم و ورامین مجوز تربیت پرستار گرفته اند که شرایط این کار را ندارند.

وی ادامه داد: در تمام بخش های بیمارستان ها این پرستاران هستند که تمام کارهای بیماران را انجام می دهد که اگر مهارت و تخصص کافی نداشته باشند آسیب های جبران ناپذیری به این حرفه وارد می شود.

صفدری در مورد جبران کمبود پرستار، گفت: بهترین کار این است که بیمارستان ها با دانشکده های پرستاری همکاری کنند و با ایجاد بورس پرستاری، هزینه آموزش پرستاران را پرداخت کنند.

رئیس انجمن علمی پرستاران قلب ایران، تصریح کرد: در این صورت هم پرستار به شیوه آکادمی تربیت می شوند و هم بعد از فارغ التحصیلی شغل دارند و کمبود پرستار هم جبران می شود.

در روزهای گذشته، نمایندگان پنج نهاد صنفی در حوزه پرستاری کشور با امضای نامه ای به وزیر بهداشت اعلام کردند بیمارستان ها صلاحیت تربیت کارشناس پرستاری را ندارند.