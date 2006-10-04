132 نفر در عراق كشته و زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ يك منبع ارتش عراق امروز اعلام كرد كه در جريان درگيريهاي ارتش با افراد مسلح در منطقه المقداديه در شمال شرقي بغداد 11 نفر از آنها از جمله 9 سوري، يك عربستاني و يك سوداني كشته شدند.

از سوي ديگر، سخنگوي نيروهاي آمريكا اعلام كرد كه مقام هاي عراقي تيپ هشتم پليس اين كشور را به اتهام كمك به جوخه هاي مرگ منحل كرده و نيروهاي اين تيپ را براي آموزش دوباره به يك پايگاه آمريكايي منتقل كردند.

در همين حال، منابع امنيتي عراق اعلام كردند كه براثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در نزديك ساختماني در منطقه كمپ ساره در بغداد و نيز انفجار دو بمب كار گذاشته شده در مسير عبور كاروان وزير صنايع عراق در اين شهر دستكم 21 نفر كشته و 89 ديگر زخمي شدند.

"فوزي فرانسوا حريري" وزير صنايع عراق در پي اين حادثه گفت كه وي به هنگام انفجار در خودرو حضور نداشته و در حال نشست با نوري المالكي نخست وزير اين كشور بوده است.

در همين حال، يك منبع امنيتي عراق از كشته شدن يك نفر و زخمي شدن چهار تن ديگر بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در محله الدوره در جنوب عراق خبر داد.

يك منبع پليس عراق نيز افزود: افراد عشاير جنوب عراق در اعتراض به بركناري رئيس پليس شهر سماوه به مركز پليس و ساختمان فرمانداري اين شهر با سلاح سبك و گلوله خمپاره حمله كردند.

اين درحاليست كه ارتش آمريكا امروز اعلام كرد: دو تن از نيروهاي اين كشور ديروز در جريان حملات جداگانه در عراق كشته شده اند كه با احتساب اين افراد شمار نيروهاي آمريكايي كشته شده در عراق از سال 2003 ميلادي تاكنون به 2725 نفر رسيده است.

يك سخنگوي نظامي آمريكا نيز امروز اعتراف كرد: هفته گذشته بيش از هر زمان ديگري از آغاز سال جاري ميلادي شاهد انفجار خودروهاي بمب گذاري شده و بمب درعراق بوده است

خبرگزاري رويترز نيز از عراق گزارش داد: يك فرد انفجار با استفاده از خودروي بمب گذاري شده خود را در خارج از مقر ارتش عراق در غرب شهر رمادي منفجر كرد كه در جريان آن تعدادي زخمي شدند.

پليس عراق همچنين اعلام كرد كه يك سرتيپ ارتش عراق امروز از ترور در مركز شهر كركوك در شمال عراق جان سالم بدر برد.

يك منبع ارتش عراق نيز از اصابت گلوله هاي خمپاره به يك مركز جذب و استخدام نيروي ارتش در شهر موصل و كشته شدن چهار داوطلب و زخمي شدن هشت تن ديگر خبر داد.

منابع امنيتي عراق همچنين از كشف جسد دو نفر در شهر موصل خبر دادند كه به ضرب گلوله كشته شده بودند و نيروهاي پليس عراق سه جسد را نيز در شهرك طور خورماتو در جنوب شهر كركوك يافتند.

جسد يك نفر ديگر در نزديك شهر تكريت در شمال بغداد كشف شد و مقام هاي محلي عراق گفتند افراد مسلح يك مترجم همكار با نيروهاي آمريكايي را در شهرك الصينيه در نزديك شهر نفت خيز بيجي به قتل رساندند.