مراسم گرامیداشت «عاطف صدرالدین آقایی» در تبریز برگزار می شود

محمد عبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه کارگروه ادبیات و موسیقی عاشقلار حوزه هنری آذربایجان شرقی در دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: چهاردمین برنامه موسیقی عاشیقلار برای گرامیداشت هفتادمین سال عاطف صدرالدین آقایی اختصاص یافته و این برنامه به مناسبت دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی ترتیب داده شده است.

وی با اشاره به ویژگی عاطف صدرالدین آقایی شاعر تبریزی، افزود: شاعر عاطف صدرالدین آقایی یکی از معدود شاعرانی است که اشعاری با فرم های موسیقی عاشقی می سراید و در این زمینه فعالیت می کند که اکثر آثار وی در فرم قوشما، گرایلی، بایاتی، دیوانی، مخمص و تجنیس شعر می نویسد و هر شاعری که در این فرم اثر می آفریند شاعر عاشیقی گفته می شود.

نائب رئیس خانه موسیقی عاشقی ایران با بیان اینکه عاطف صدرالدین آقایی تاکنون دو کتاب شعر خود را به چاپ رسانده است، گفت: «شعر گؤزگوسو» و «حسرت مکتوبو» دو کتاب منتشر شده این استاد به شمار می رود که دومین کتاب این شاعر بنا به استقبال چشمگیر مردم در کتابخانه های تبریز به یکی از نایاب ترین کتاب ها تبدیل شده و قرار است به چاپ دوم برسد.

عبادی با اشاره به برنامه های کارگروه ادبیات و موسیقی عاشقلار حوزه هنری آذربایجان شرقی افزود: حوزه هنری در برنامه پژوهشی موسیقی عاشقی در روزهای دوشنبه آخر هر ماه از مقام ادبی و هنری یک پیشکسوت عاشیق، بالابان، قاوال و شاعر تجلیل به عمل می آورد.

وی همچنین به استقبال چشمگیر مردم تبریز و شهرستان ها از برنامه موسیقی عاشقی در تبریز اشاره کرد و گفت: در هر برنامه بیش از ۷۰۰ نفر با خانواده خود از این برنامه حوزه هنری استقبال می کنند و این برنامه ها به صورت رایگان در دوشنبه آخر هر ماه در محل سینما انقلاب تبریز برگزار می شود.

رئیس شعبه خانه عاشیقلار ایران در آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: مراسم گرامیداشت هفتادمین سال شاعر صدرالدین آقایی با تخلص عارف هجدهم بهمن ماه امسال ساعت ۱۸ و ۳۰ در سینما انقلاب تبریز برگزار می شود.