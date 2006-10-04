آفريقاي جنوبي از توافق هسته اي هند و آمريكا حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين روزنامه در ادامه مي نويسد: آفريقاي جنوبي تعهد خود را مبني بر حمايت از تمايل هند براي بدست آوردن فناوري پيشرفته هسته اي از گروه فراهم كنندگان هسته اي (NSG) كه در توافق ماه ژوئيه آمريكا با هند تاكيد شد، اعلام كرده است.

"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلي نو، توافقي را با سينگ امضا كرد كه بر اساس اين توافق كه پايه هاي آن در 18 ژوئيه سال 2005(27 تير 1384) صورت گرفت، آمريكا متعهد شد تا به هند فناوري هسته اي صلح آميز بدهد.



"تابو امبكي" رئيس جمهور آفريقاي جنوبي كه كشورش يكي از اعضاي مهم 45 كشور عضو(NSG) مي باشد در جمع رسانه ها گفت:"ما منتظر نتايج روند گفتگوهاي در كنگره آمريكا هستيم.

سينگ كه اخيراً به هند سفر كرده بود در گفتگو با امبكي بر اين امر تاكيد كردند كه همكاري بين المللي در زمينه انرژي هسته اي تحت پادمانها مناسب آژانس بين المللي انرژي اتمي با تعهد كشورها به اهداف خلع سلاح و منع تكثير سلاح هاي هسته اي مي تواند از طريق رويكردهاي دورانديشانه به تعهدات ملي و بين المللي آنها كمك كند.

دو كشور همچنين بر حق مسلم همه كشورها از استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز بر اساس تعهدات بين المللي تاكيد كردند.

دو رهبر همچنين به تعهد تزلزل ناپذير كشورهاي خود براي حذف كامل تسليحات هسته اي در جهان و بدور از هرگونه تبعيضي به شيوه اي قابل تائيد تاكيد كردند.